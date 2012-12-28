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1694
сегодня, 17:13
40

Жители Матырского ищут отравителя собак

Якобы человек на белой машине разбрасывал отраву, после чего умерли две уличные собаки.

В сообществе «Подслушано Матырский» размещена информация о, якобы, отравлении двух уличных собак неким мужчиной, передвигающимся на белой машине.

«Сегодня 19 мая в 9 утра, человек на автомобиле возле магазина «Спектр» отравил двух наших собак! Тима и Белку. Собаки жили здесь очень давно. Их любили, о них заботились, лечили, кормили. Отравили общественно опасным способом на глазах людей и детей! Мы и подумать не могли, что эта мразь дала им отраву. Ровно через 10 минут после лакомства в муках умер Тимушка... Белку искали. Нашли через полчаса в подъезде дома напротив, где раньше она жила. Белочка туда успела добежать... Кругом были дети! Пожалуйста, сообщите, кто видел номер машины или знает этого человека. Заявление в полицию написали, запись с камер снимут, но хотелось бы быстрее. Пока трупы не утилизировали».

Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, информацию, размещенную в социальной сети, проверят полицейские.
отравление животных
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Комментарии (40)

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Как гость
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Сначала новые
Людмила
сегодня, 20:54
Чем больше узнаю людей тем больше нравятся собаки.
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Житель
сегодня, 20:10
Забирайте собак с улиц, если вы их так любите! Только и можете, в интернете вопить.
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!!!
сегодня, 20:40
Многие забирают ,и не одну , а вопите вы
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Житель
29 минут назад
Многие забирают ,и не одну , а вопите вы Я не воплю. Отравили? Следить нужно за собакой. Вопят в комментариях в контакте, проклинают, желают смерти и прочее - как обычно, зоошизики в своём репертуаре. Собак, которых они так любят, домой забрать никто не подумал. А 150 комментариев написали.
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Если
сегодня, 21:04
Многие забирают ,и не одну , а вопите вы Забирают ,и не одну, почему они по улицам стаями бегают? Сдаётся мне, кто то врет
Ответить
Гость
19 минут назад
Забирают ,и не одну, почему они по улицам стаями бегают? Сдаётся мне, кто то врет Спросите у тех, кто берет, а потом как ненужную игрушку выбрасывает
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Марфуша
сегодня, 20:06
Ну если властям собаки дороже людей, то люди вынуждены себя сами от собак защищать.
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Бузумная марфуша
9 минут назад
В следующий раз от вас кто нибудь решит защититься.
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Лена
16 минут назад
Защищать от тех, кто не нападает. И стаи там не было.
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Гость
20 минут назад
От кого защищать? От этих двух безобидных животных? Они здесь живут давно, никого не трогали, очень ласковые и добрые собаки, дети их любили. Кто дал право лишать их жизни? Человек - не господь Бог, чтобы жизнь отбирать. Страшно жить среди таких "людей", ненавидящих всё и вся вокруг
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Ого
сегодня, 20:50
Эти собаки там жили давно, никого не трогали, .Зачем травить?
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Для Кверти
сегодня, 20:06
Вот так. Ещё и общественно опасным способом, это как, интересно? И они там все стояли и смотрели, как их собакам непонятно кто неизвестно что скармливает. Странные.
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Дед
сегодня, 19:58
Я не представляю собаку в доме , это же сарай а не дом !
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Маруся
сегодня, 20:12
А некоторые люди в хлеву живут и собак у них нет. Люди самые опасные и злые существа. Даже зверьми назвать нельзя,звери добрее.
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Ахах
сегодня, 20:28
А некоторые люди в хлеву живут и собак у них нет. Люди самые опасные и злые существа. Даже зверьми назвать нельзя,звери добрее. Да, собачки самые добрые. Только непонятно почему, закон требует, чтобы добрые собачки были на поводках и в намордниках.
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По себе
сегодня, 20:20
А некоторые люди в хлеву живут и собак у них нет. Люди самые опасные и злые существа. Даже зверьми назвать нельзя,звери добрее. Не суди
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Гостья
сегодня, 19:57
Ужас, спасибо неравнодушным людям за огласку этой дикости. Быстрей бы его нашли и привлекли за жестокое обращение с животными.
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Qwerty
сегодня, 19:54
Отравил на глазах людей. Но отправителя ни кто не видел. Как так?
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Житель матырского
56 минут назад
Вам лишь бы зацепиться? Отравителя никто не видел, но собаки в агонии бились на глазах у детей. Умирали мучительной смертью.
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Qwerty
27 минут назад
Вам лишь бы зацепиться? Отравителя никто не видел, но собаки в агонии бились на глазах у детей. Умирали мучительной смертью. Внимательно читайте что написал город48.
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Шшш
сегодня, 19:23
Читая комментарии, можно сразу выделить живодёров.
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Лучше
44 минуты назад
Иногда помолчать, чем говорить про живодеров
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Лиза
сегодня, 18:52
Живодёрам не место среди людей!
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Людмила
сегодня, 18:39
Разберите этих бездомных собак по домам, жалостливые вы мои,тогда и травить некого будет!!!
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Гость
15 минут назад
То есть для вас норма, когда травят животных?
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Animal Planet.
сегодня, 19:11
людмила,Бумеранг и тебя достигнет за несчастных животных. А что на наши содержат в тюрьмах почему ты про это не пишешь? Где твое возмущение?
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Людмила
сегодня, 19:33
людмила,Бумеранг и тебя достигнет за несчастных животных. А что на наши содержат в тюрьмах почему ты про это не пишешь? Где твое возмущение? А слабо собачку то домой забрать,выгулять да накормить
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Гость
сегодня, 19:42
А слабо собачку то домой забрать,выгулять да накормить Волонтёры забирают с улиц собак домой, у многих не одна собака, также пристраивают в семьи, пока такие людки выкидывают, но ресурсы и возможности людей и волонтёров небезграничны, понимаешь людка?
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Людмила
сегодня, 19:59
Волонтёры забирают с улиц собак домой, у многих не одна собака, также пристраивают в семьи, пока такие людки выкидывают, но ресурсы и возможности людей и волонтёров небезграничны, понимаешь людка? Собак бездомных на матырском по пальцам посчитать можно,а проживает больше 13 тысяч, ну где вы,что то я очереди не вижу?
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омсквич
сегодня, 18:54
Да вы что ? Они же гавкают, воняют, грызут мебель, требуют внимания и ухода.... Хорошо быть сердобольным за чужой счет создавая неудобства и опасность остальным
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