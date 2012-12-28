Происшествия
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сегодня, 17:13
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Жители Матырского ищут отравителя собак
Якобы человек на белой машине разбрасывал отраву, после чего умерли две уличные собаки.
«Сегодня 19 мая в 9 утра, человек на автомобиле возле магазина «Спектр» отравил двух наших собак! Тима и Белку. Собаки жили здесь очень давно. Их любили, о них заботились, лечили, кормили. Отравили общественно опасным способом на глазах людей и детей! Мы и подумать не могли, что эта мразь дала им отраву. Ровно через 10 минут после лакомства в муках умер Тимушка... Белку искали. Нашли через полчаса в подъезде дома напротив, где раньше она жила. Белочка туда успела добежать... Кругом были дети! Пожалуйста, сообщите, кто видел номер машины или знает этого человека. Заявление в полицию написали, запись с камер снимут, но хотелось бы быстрее. Пока трупы не утилизировали».
Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, информацию, размещенную в социальной сети, проверят полицейские.
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