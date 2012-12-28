37-летний липчанин брал предоплату за ремонт квартир и переставал выходить на связь с заказчиками

Мужчину будут судить за пять мошенничеств.

37-летний липчанин предстанет перед судом за серию из пяти мошенничеств (по части второй статьи 159 УК РФ).«По данным следствия, с марта по май 2024 года обвиняемый размещал в Интернете объявления о предоставлении услуг по ремонту квартир. За свои услуги и покупку стройматериалов он брал предоплату. Но работу не доводил до конца и переставал выходить на связь с заказчиками. Общий ущерб составил около 550 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска и арестован на время следствия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.