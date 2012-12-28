В отношении многодетной матери из посёлка Агроном возбуждено уголовное дело об истязании
37-летний липчанин брал предоплату за ремонт квартир и переставал выходить на связь с заказчиками
Происшествия
925
сегодня, 09:33
8
37-летний липчанин брал предоплату за ремонт квартир и переставал выходить на связь с заказчиками
Мужчину будут судить за пять мошенничеств.
«По данным следствия, с марта по май 2024 года обвиняемый размещал в Интернете объявления о предоставлении услуг по ремонту квартир. За свои услуги и покупку стройматериалов он брал предоплату. Но работу не доводил до конца и переставал выходить на связь с заказчиками. Общий ущерб составил около 550 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска и арестован на время следствия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
0
1
2
9
2
Комментарии (8)