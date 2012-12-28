В Липецкой области небольшие дожди и до +22

20 и 21 мая влияние на погоду в Липецкой области продолжит определять циклон, центр которого с севера округа постепенно переместится на Средний Урал. При прохождении его фронтов ожидаются кратковременные дожди, 21 мая с грозой. 22 мая осадки прекратятся, температура начнет расти.Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 и 21 мая — 13-14 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы, 22 мая погода войдет в климатическую норму.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 мая в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, ночью слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +5 до +10 градусов, днем — от +17 до +22 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от +6 до +8 градусов, днем — от +19 до +21 градусов.День 20 мая стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе стояла 31-градусная жара. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году — 1 градус мороза.