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3948
сегодня, 16:00
5

На улице Энгельса проверяли сообщение о громком хлопке

Оказалось, произошёл несчастный случай. Есть пострадавший.

Сегодня около полудня жители улиц Свердлова и Энгельса услышали громкий хлопок. А потом на улицу Свердлова прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Местные жители рассказали GOROD48, что громкий звук раздался во время работ на железной дороге, которая проходит мимо домов.

GOROD48 стала известна предварительная версия произошедшего — производственный несчастный случай. Рабочие крепили некий механизм и в одного из них из-под домкрата вылетел камень. Рабочий жив, он госпитализирован.
несчастный случай
техника безопасности
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Михаил
сегодня, 19:24
Странный несчастный случай! А кинологи с собакой что камень искали, который в человека отлетел! А люди в камуфляже рельсы фотографировали! Всё странно! Как всегда тайна покрытая мраком
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Мистер Икс
сегодня, 21:13
Миша, меньше знаешь крепче спишь
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-
сегодня, 18:42
А если бы не услышали, то так и замяли бы?
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Фёкла
сегодня, 17:14
Механизм ,камень -Хлопок!? ну да ,чистая правда и всем всё ясно.
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48
сегодня, 16:50
что-то неправдоподобно.
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