На улице Энгельса проверяли сообщение о громком хлопке

Оказалось, произошёл несчастный случай. Есть пострадавший.

Сегодня около полудня жители улиц Свердлова и Энгельса услышали громкий хлопок. А потом на улицу Свердлова прибыли сотрудники правоохранительных органов.Местные жители рассказали GOROD48, что громкий звук раздался во время работ на железной дороге, которая проходит мимо домов.GOROD48 стала известна предварительная версия произошедшего — производственный несчастный случай. Рабочие крепили некий механизм и в одного из них из-под домкрата вылетел камень. Рабочий жив, он госпитализирован.