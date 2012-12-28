Происшествия
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сегодня, 16:00
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На улице Энгельса проверяли сообщение о громком хлопке
Оказалось, произошёл несчастный случай. Есть пострадавший.
Местные жители рассказали GOROD48, что громкий звук раздался во время работ на железной дороге, которая проходит мимо домов.
GOROD48 стала известна предварительная версия произошедшего — производственный несчастный случай. Рабочие крепили некий механизм и в одного из них из-под домкрата вылетел камень. Рабочий жив, он госпитализирован.
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