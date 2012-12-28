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Здоровье
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сегодня, 09:47
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В Липецкой области 1242 человека пострадали от укусов клещей
В числе покусанных 530 детей.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, поражённость доставленных в лаборатории снятых с людей клещей иксодовым клещевым боррелиозом составила 15,2%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 5,3%, моноцитарным эрлихиозом человека – 0,4%.
Присасывание клещей 70,3% случаев произошло на территории домов и приусадебных участков, в 13% – в природных условиях. Также клещи нападали на людей в садоводческих товариществах (3,9%), на кладбищах (3,7%), в парках (3,3 %).
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