В Липецкой области 1242 человека пострадали от укусов клещей

В числе покусанных 530 детей.

От укусов клещей в Липецкой области пострадали уже 1242 человека, из них 530 детей.По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, поражённость доставленных в лаборатории снятых с людей клещей иксодовым клещевым боррелиозом составила 15,2%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 5,3%, моноцитарным эрлихиозом человека – 0,4%.Присасывание клещей 70,3% случаев произошло на территории домов и приусадебных участков, в 13% – в природных условиях. Также клещи нападали на людей в садоводческих товариществах (3,9%), на кладбищах (3,7%), в парках (3,3 %).