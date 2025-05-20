В отношении многодетной матери из посёлка Агроном возбуждено уголовное дело об истязании
37-летний липчанин брал предоплату за ремонт квартир и переставал выходить на связь с заказчиками
Происшествия
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сегодня, 09:35
59-летний мужчина пострадал во время пожара в частном доме
Соседи вывели его на улицу и передали врачам.
Соседи помогли усманцу выйти на улицу, после чего врачи скорой помощи доставили его в районную больницу.
В результате пожара повреждена внутренняя отделка комнаты и вещи на 15 квадратных метрах.
В Становлянском округе на 352 километре трассы М«Дон» вчера сгорел автомобиль «ВАЗ-21214».
В в селе Чечеры Добровского округа огонь повредил пристройку и вещи жилого дома, а в Липецке — отделку квартиры пятиэтажки на улице Студенческой.
По одному разу за минувшие сутки пожарные тушили сухую траву и мусор горевший на открытом пространств.
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