59-летний мужчина пострадал во время пожара в частном доме

Соседи вывели его на улицу и передали врачам.

Вечером 19 мая во время пожара в частном доме на улице Октябрьской в Усмани пострадал 59-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ ЧС по Липецкой области.Соседи помогли усманцу выйти на улицу, после чего врачи скорой помощи доставили его в районную больницу.В результате пожара повреждена внутренняя отделка комнаты и вещи на 15 квадратных метрах.В Становлянском округе на 352 километре трассы М«Дон» вчера сгорел автомобиль «ВАЗ-21214».В в селе Чечеры Добровского округа огонь повредил пристройку и вещи жилого дома, а в Липецке — отделку квартиры пятиэтажки на улице Студенческой.По одному разу за минувшие сутки пожарные тушили сухую траву и мусор горевший на открытом пространств.