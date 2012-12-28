Общество
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Липецкая вечЁрка: труп в подполе, жесткое воспитание и осенние грибы в мае
Сегодня, 19 мая, в СК рассказали о найденных в старом доме останках человека, начата доследственная проверка действий матери, унижавшей своих детей, и в Липецкой области пошли грибы, которые обычно появляются только осенью.
«Человек пропал, налоги не платил, и никто не заинтересовался. Даже электрики. Позор такой власти», — удивился Где власть.
Громкое дело об убийстве 40-летнего рабочего «Теплосферы» на улице Индустриальной у дома № 42 в июле прошлого года направлено в суд.
43-летнего липчанина Олега Смыкова будут судить сразу по двум статьям: «Убийство» и «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему».
По данным следствия, он поссорился с рабочим Сергеем Коротаевым, который ремонтировал тепловые сети. Смыков был недоволен тем, что к дому трудно проехать на автомобиле.
Охотник c большим стажем он взял пневматическую винтовку «Леший-2» с оптическим прицелом и через окно кухни выстрелил в своего оппонента. Пуля попала Коротаеву в живот. Он умер на месте.
«Наказать этого стрелка по всей строгости. И пусть до 18 лет содержит детей убитого», — написал Липчанка.
Сегодня на улице Энгельса произошел несчастный случай. Горожане услышали громкий хлопок во время работ на железной дороге. По предварительной версии, рабочие крепили некий механизм и в одного из них из-под домкрата вылетел камень. Рабочий жив, но его пришлось госпитализировать.
В выходные по соцсетям начало распространяться шокирующее видео, на котором жительница села Агроном Лебедянского района издевалась над своими детьми. А сегодня СК начал проверку действий женщины.
Как удалось выяснить GOROD48, у жительницы поселка четверо маленьких детей-погодков, один ребенок инвалид. Проблемы начались, когда женщину бросил отец детей. Треш случается периодически, через какое-то время женщина приходит в себя и семья живет нормальной жизнью.
Новости о жестоком обращении с детьми набрали более сотни комментариев. Причем мнения читателей GOROD48 были разными. Некоторые защищали женщину.
«Органы опеки, помогите женщине. У неё нервные срывы, подлечите в санатории, дайте ей отдохнуть. А деток пока отправьте в хороший лагерь. Поставьте себя на место этой женщины, неизвестно, как бы мы себя повели!» — вступилась за мать Горожанка.
«Может, и правда больна, да еще и четверо на руках, помощи ни откуда нет, тут и здоровая-то сорвётся. Детей передать отцу, маму на лечение и последующий отдых, а там видно будет», — добавила Надежда.
«Родила, а теперь не нужны! Головой думать надо, когда с мужиком спишь. Мужик может и уйти, а дети останутся. Они не виноваты ни в чем. И с мужиков ответственность, как с гуся вода. Наплодил четырех и сбежал», — возмутилась Нервная мать.
«Отберите у этой дамы родительские права, я думаю, ей дети не нужны, еще ее обязаны посадить на пару лет за жестокое обращение над детьми», — считает Эксперт.
«Женщина устала тащить этот воз вот и психует. Ей нужно научится терпению, раз так все сложилось дети не виноваты. А муж тоже хорош, настрогал детей и сбежал, пусть платит на детей алименты, не сдюжил, видать, заботы о семье. Эх, мужики пошли, ни рыба, ни мясо. Зачем семью-то заводил», — написал комментатор.
«Вот так, родная мать убьёт, и никто не поможет! Равнодушие — оно такое. Психически больное общество», — возмутился Сосед.
«Посадить эту зверюгу в тюрьму! Пусть алименты платит. Вот и будет ей излечение! И папашу туда же, за оставление детей в опасности. Другим неповадно сразу будет. Вот и лекарство! Садизм — это болезнь от безнаказанности! Все садисты боятся наказания», — считает Жизнь.
«С матерью — если это слово здесь вообще уместно — работают следственные органы. Решается вопрос лишения родительских прав. Ответственность наступит. Жёсткая и без снисхождения. Никто не имеет права калечить детство», — написал в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.
Удивительно, но ни на официальном сайте уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области Оксаны Хлякиной, ни в ее соцсетях о вопиющем случае нет никакой информации.
В подземном переходе у Центрального рынка уже во всю продают грибы: подосиновики, маслята и свинушки. Если последние два гриба еще можно встретить весной, то подосиновики появляются только осенью.
Миколог заповедника «Галичья гора» Людмила Сарычева считает, что такая аномалия, скорее всего, связана с капризами природы и прежде всего — с засушливой осенью 2024 года, когда грибов не было совсем. Как только наступила подходящая для них погода грибы пошли.
«Это, наверное, чернобыльские — в наших лесах их очень, очень мало», — написал местный.
«Всем, дай бог, полных корзин грибов», — пожелал Гость.
Кстати, в этом году первые грибы начали собирать сразу после новогодних каникул! А в начале апреля сморчки набирали уже ведрами.
Завтра в Липецке от +19 до +21 градуса.
И обратите внимание, губернатор Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале о том, что за самокатчиками и любителями покататься на питбайке теперь будет следить «большой брат»
«Поручил Минцифры разработать и подключить к системам «Безопасный город» и комплексам видеонаблюдения нейросетевой модуль распознавания самокатов и питбайков. Камеры будут фиксировать: пересечение пешеходных переходов на самокате, езду вдвоём и втроём, использование СИМ несовершеннолетними. Информация будет автоматически передаваться прокатным сервисам – и там уже накладывают штрафы. Причём серьёзные. Известны случаи в 100 тысяч рублей за езду с ребёнком на одном самокате. Отдельный модуль займётся питбайками. Система будет определять тип транспорта, отслеживать его передвижение по городу – чтобы выявить нарушителя и не дать ему «раствориться» в потоке», — написал Игорь Артамонов.
Добрая история на вечер. Необычную операцию провели травматологи больницы скорой помощи № 1. Они удалили 40-сантиметровый деревянный кол из ягодиц 41-летнего гражданина Нигерии. Тот неудачно перелез через забор.
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