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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: труп в подполе, жесткое воспитание и осенние грибы в мае

Сегодня, 19 мая, в СК рассказали о найденных в старом доме останках человека, начата доследственная проверка действий матери, унижавшей своих детей, и в Липецкой области пошли грибы, которые обычно появляются только осенью.

Во время ремонта старого дома в селе Шовское Лебедянского района под полом были найдены останки человека. Как позже выяснилось, дом пустовал 19 лет, со времени пропажи его хозяина. Именного его тело и спрятал под полом осенью 2006 года, задержанный на днях 73-летний липчанин. Он рассказал следователям, что 19 лет назад его, только что освободившегося из колонии, приютил знакомый. В октябре 2006-го он избил хозяина до смерти и спрятал его тело под половицами, присыпав землей.

«Человек пропал, налоги не платил, и никто не заинтересовался. Даже электрики. Позор такой власти», — удивился Где власть.

Громкое дело об убийстве 40-летнего рабочего «Теплосферы» на улице Индустриальной у дома № 42 в июле прошлого года направлено в суд.

43-летнего липчанина Олега Смыкова будут судить сразу по двум статьям: «Убийство» и «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему».

По данным следствия, он поссорился с рабочим Сергеем Коротаевым, который ремонтировал тепловые сети. Смыков был недоволен тем, что к дому трудно проехать на автомобиле.

Охотник c большим стажем он взял пневматическую винтовку «Леший-2» с оптическим прицелом и через окно кухни выстрелил в своего оппонента. Пуля попала Коротаеву в живот. Он умер на месте.

«Наказать этого стрелка по всей строгости. И пусть до 18 лет содержит детей убитого», — написал Липчанка.

Сегодня на улице Энгельса произошел несчастный случай. Горожане услышали громкий хлопок во время работ на железной дороге. По предварительной версии, рабочие крепили некий механизм и в одного из них из-под домкрата вылетел камень. Рабочий жив, но его пришлось госпитализировать.

В выходные по соцсетям начало распространяться шокирующее видео, на котором жительница села Агроном Лебедянского района издевалась над своими детьми.  А сегодня СК начал проверку действий женщины

Как удалось выяснить GOROD48, у жительницы поселка четверо маленьких детей-погодков, один ребенок инвалид. Проблемы начались, когда женщину бросил отец детей. Треш случается периодически, через какое-то время женщина приходит в себя и семья живет нормальной жизнью.

Новости о жестоком обращении с детьми набрали более сотни комментариев. Причем мнения читателей GOROD48 были разными. Некоторые защищали женщину.

«Органы опеки, помогите женщине. У неё нервные срывы, подлечите в санатории, дайте ей отдохнуть. А деток пока отправьте в хороший лагерь. Поставьте себя на место этой женщины, неизвестно, как бы мы себя повели!» — вступилась за мать Горожанка.

«Может, и правда больна, да еще и четверо на руках, помощи ни откуда нет, тут и здоровая-то сорвётся. Детей передать отцу, маму на лечение и последующий отдых, а там видно будет», — добавила Надежда.

«Родила, а теперь не нужны! Головой думать надо, когда с мужиком спишь. Мужик может и уйти, а дети останутся. Они не виноваты ни в чем. И с мужиков ответственность, как с гуся вода. Наплодил четырех и сбежал», — возмутилась Нервная мать.

«Отберите у этой дамы родительские права, я думаю, ей дети не нужны, еще ее обязаны посадить на пару лет за жестокое обращение над детьми», — считает Эксперт.

«Женщина устала тащить этот воз вот и психует. Ей нужно научится терпению, раз так все сложилось дети не виноваты. А муж тоже хорош, настрогал детей и сбежал, пусть платит на детей алименты, не сдюжил, видать, заботы о семье. Эх, мужики пошли, ни рыба, ни мясо. Зачем семью-то заводил», — написал комментатор.

«Вот так, родная мать убьёт, и никто не поможет! Равнодушие — оно такое. Психически больное общество», — возмутился Сосед.

«Посадить эту зверюгу в тюрьму! Пусть алименты платит. Вот и будет ей излечение! И папашу туда же, за оставление детей в опасности. Другим неповадно сразу будет. Вот и лекарство! Садизм — это болезнь от безнаказанности! Все садисты боятся наказания», — считает Жизнь.

«С матерью — если это слово здесь вообще уместно — работают следственные органы. Решается вопрос лишения родительских прав. Ответственность наступит. Жёсткая и без снисхождения. Никто не имеет права калечить детство», — написал в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

Удивительно, но ни на  официальном сайте уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области Оксаны Хлякиной, ни в ее соцсетях о вопиющем случае нет никакой информации.

В подземном переходе у Центрального рынка уже во всю продают грибы: подосиновики, маслята и свинушки. Если последние два гриба еще можно встретить весной, то подосиновики появляются только осенью.



Миколог заповедника «Галичья гора» Людмила Сарычева считает, что такая аномалия, скорее всего, связана с капризами природы и прежде всего — с засушливой осенью 2024 года, когда грибов не было совсем. Как только наступила подходящая для них погода грибы пошли.

«Это, наверное, чернобыльские — в наших лесах их очень, очень мало», — написал местный.

«Всем, дай бог, полных корзин грибов», — пожелал Гость.

Кстати, в этом году первые грибы начали собирать сразу после новогодних каникул! А в начале апреля сморчки набирали уже ведрами.

Завтра в Липецке от +19 до +21 градуса.

И обратите внимание, губернатор Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале о том, что за самокатчиками и любителями покататься на питбайке теперь будет следить «большой брат»

«Поручил Минцифры разработать и подключить к системам «Безопасный город» и комплексам видеонаблюдения нейросетевой модуль распознавания самокатов и питбайков. Камеры будут фиксировать: пересечение пешеходных переходов на самокате, езду вдвоём и втроём, использование СИМ несовершеннолетними. Информация будет автоматически передаваться прокатным сервисам – и там уже накладывают штрафы. Причём серьёзные. Известны случаи в 100 тысяч рублей за езду с ребёнком на одном самокате. Отдельный модуль займётся питбайками. Система будет определять тип транспорта, отслеживать его передвижение по городу – чтобы выявить нарушителя и не дать ему «раствориться» в потоке», — написал Игорь Артамонов.

Добрая история на вечер. Необычную операцию провели травматологи больницы скорой помощи № 1. Они удалили 40-сантиметровый деревянный кол из ягодиц 41-летнего гражданина Нигерии. Тот неудачно перелез через забор. 

вечЁрка
убийство
материнство
грибы
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Комментарии (3)

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Электорат
26 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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Елена
сегодня, 21:14
Только на фото не подосиновики, а подберезовики.
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Павел
сегодня, 20:51
Люблю жареную картошечку с грибами.
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