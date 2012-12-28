Липецкая вечЁрка: труп в подполе, жесткое воспитание и осенние грибы в мае

Сегодня, 19 мая, в СК рассказали о найденных в старом доме останках человека, начата доследственная проверка действий матери, унижавшей своих детей, и в Липецкой области пошли грибы, которые обычно появляются только осенью.