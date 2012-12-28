Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Дело об убийстве рабочего «Теплосферы» на Индустриальной направлено в суд
Происшествия
Сел на кол: липецкие врачи вытащили из ягодиц нигерийца 40-сантиметровую щепку
Здоровье
На улице Энгельса проверяли сообщение о громком хлопке
Происшествия
«А люди убивают подвески…»
Общество
Жители Матырского ищут отравителя собак
Происшествия
В районах Тракторного, Сырского Рудника, Коровино и центра Липецка отключат холодную воду
Общество
Двое покупателей машин нарвались на мошенников
Происшествия
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
«Почистили приямок. Ситуация нормализуется»
Общество
Сегодня в Липецке: плейбек-театр и знаменитое липецкое кумовство в цифрах
Общество
Читать все
В Матырском выключили воду совсем
Общество
Четыре человека пострадали в авариях с самокатами
Общество
В отношении многодетной матери из посёлка Агроном возбуждено уголовное дело об истязании
Происшествия
Газовики обрезали трубу к особняку за долг почти в полмиллиона
Общество
В Липецкой области появилось «Министерство заботы и благополучия»
Общество
37-летний липчанин брал предоплату за ремонт квартир и переставал выходить на связь с заказчиками
Происшествия
Два экзамена — и ты в профессии: как изменились правила успешного старта
Общество
В Липецкой области 1242 человека пострадали от укусов клещей
Здоровье
ДТП из трёх машин и грузовик на обочине вызвали пробку утром у Новой Жизни
Происшествия
59-летний мужчина пострадал во время пожара в частном доме
Происшествия
Читать все
Говорит Липецк
631
сегодня, 10:32
13

Чего вам не хватает в Молодежном парке?

Горожанам парк нравится, но всегда есть, что улучшить.

На прошлой неделе выяснилось, что официально Молодежного парка не существует, хотя в реальности липчане давно к нему привыкли, а власти не раз его благоустраивали.

В мэрии нет концепции развития этой территории, поэтому GOROD48 спросил у гуляющих в зеленой зоне: «Чего вам не хватает в Молодежном парке?» Чаще всего горожане говорили об обещанной зоне барбекю. Хотя были и ее противники. Для справки, зона барбекю готова, но нет инвесторов, которые бы наладили на ней бизнес.

Еще одна проблема — территорию парка плохо убирают от мусора, отсутствуют туалеты. Были пожелания открыть точки общепита, чтобы можно было купить кофе с пирожным, а также установить карусели и выровнять территорию — в зеленой зоне много бугристых мест.
Говорит Липецк
7
0
0
0
5

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ё
31 минуту назад
Не хватает самой малости - парка!
Ответить
Вебмастера криворукие
сегодня, 12:18
Уберите автовоспроизведение видео. ППЦ.
Ответить
Не зря
сегодня, 12:14
Не с нашим менталитетом "барбекю", срач разведете. А туалетов нет у нас в парках.
Ответить
Е
сегодня, 11:55
Ремня им не хвотает
Ответить
Animal planet.
сегодня, 11:51
У нас в Липецке бизнес с мангальной зоной не пойдет, менталитет не тот. Присмотритесь к парку в Краснодаре,кудрявого на вас нет.:)
Ответить
Animal planet.
сегодня, 11:44
Высадить хвойные разных сортов,поставить удобные лавочки. Красивые чугунные фонари,и все!
Ответить
Оксана
сегодня, 12:15
идеально!!
Ответить
Ксения
сегодня, 11:37
Ха-ха, в Молодежном парке - не хватает ПАРКА!
Ответить
27 мкрн.
сегодня, 11:03
Не хватает?! Да там наоборот, перебор с постройками, и недостройками. Бесполезная барбекюшня точно не нужна. Ума там не хватает.
Ответить
Юмористы
сегодня, 11:02
Так это парк или не парк?А так не хватает елей и сосен,вечно зелёных украшений парка,сделать уютные вечнозелёные уголочки с лавочками(как в парке победы).
Ответить
Читатель
сегодня, 10:53
надо высаживать как можно больше лип и пирамидальных тополей, могучий пирамидальный тополь похож на кипарис, как здорово растут они рядом с зоопарком, защищая животных от ветров
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить