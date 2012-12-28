В отношении многодетной матери из посёлка Агроном возбуждено уголовное дело об истязании
37-летний липчанин брал предоплату за ремонт квартир и переставал выходить на связь с заказчиками
Говорит Липецк
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сегодня, 10:32
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Чего вам не хватает в Молодежном парке?
Горожанам парк нравится, но всегда есть, что улучшить.
В мэрии нет концепции развития этой территории, поэтому GOROD48 спросил у гуляющих в зеленой зоне: «Чего вам не хватает в Молодежном парке?» Чаще всего горожане говорили об обещанной зоне барбекю. Хотя были и ее противники. Для справки, зона барбекю готова, но нет инвесторов, которые бы наладили на ней бизнес.
Еще одна проблема — территорию парка плохо убирают от мусора, отсутствуют туалеты. Были пожелания открыть точки общепита, чтобы можно было купить кофе с пирожным, а также установить карусели и выровнять территорию — в зеленой зоне много бугристых мест.
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