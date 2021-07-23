Коронавирус

сегодня, 11:19

За сутки в Липецкой области выявили 246 случаев COVID-19, 12 человек умерли

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявили 246 случаев COVID-19, 12 человек умерли

Для сравнения 23 июля 2020 года были зарегистрированы 13 случаев COVID-19.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 246 новых случаев коронавируса, 12 человек умерли, 227 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 37 772 случая COVID-19, выздоровели 33 117 человек, умерли 1 070 человек.

В России за сутки выявлены 23 811 случаев COVID-19, выздоровели 22 547 человек, умерли — 795 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 6 078 522 случая COVID-19, выздоровели 5 450 004 человека, умерли — 152 296 человек.
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#коронавирус
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Комментарии (12)

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Липчанка

4 минуты назад
Липчанин, может КАЖДОМУ надо и у себя спросить и самому о СВОЕМ здоровье побеспокоиться ?
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Гость

6 минут назад
От прививки? Вот в чем вопрос при первой волне не было такого
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точно

11 минут назад
сан, бараны и есть. Безмозглые.
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;))=+

13 минут назад
Так не от вакцины закашлял , а ЗАРАЗИЛСЯ САМ от кого то . Так вторую дозу делать уже нельзя .
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Если ЖКХ

17 минут назад
Липчанин ,плохо работает ,значит виноваты слесари ,молодец ,нашел виновных !
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сан

18 минут назад
Какой бизнес ? Врачи в масках задыхаются , спасая заразившихся . САМИ умирают. А бараны даже маски в магазинах и в транспорте не желают носить
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—)

20 минут назад
У меня сосед 1 вакцину ввёл и через 2 недели кашель, слабость, голова раскалывается. Что будет после 2 дозы даже трудно представить. Вакцина очень надежная как автомат Калашникова.
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Липчанин

29 минут назад
Хочется спросить у медиков по поводу их совести. Может хватит делать бизнес на здоровье и жизни людей
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Гость

44 минуты назад
Так и хочется данную ситуацию озвучить словами мера!
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Гость

45 минут назад
Сравнивая цифры Тамбова и Липецка понятно что нашей медицине пришёл конец!
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