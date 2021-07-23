Коронавирус
сегодня, 11:19
За сутки в Липецкой области выявили 246 случаев COVID-19, 12 человек умерли
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Для сравнения 23 июля 2020 года были зарегистрированы 13 случаев COVID-19.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 246 новых случаев коронавируса, 12 человек умерли, 227 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 37 772 случая COVID-19, выздоровели 33 117 человек, умерли 1 070 человек.
В России за сутки выявлены 23 811 случаев COVID-19, выздоровели 22 547 человек, умерли — 795 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 078 522 случая COVID-19, выздоровели 5 450 004 человека, умерли — 152 296 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 37 772 случая COVID-19, выздоровели 33 117 человек, умерли 1 070 человек.
В России за сутки выявлены 23 811 случаев COVID-19, выздоровели 22 547 человек, умерли — 795 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 078 522 случая COVID-19, выздоровели 5 450 004 человека, умерли — 152 296 человек.
12 1006
Комментарии (12)
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Липчанка
Гость
точно
;))=+
Если ЖКХ
сан
—)
Липчанин
Гость
Гость