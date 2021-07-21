В России
39 минут назад
Голый прохожий украл у жительницы Новокузнецка велосипед
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В Новокузнецке мужчина без одежды украл у прохожей велосипед. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Как сообщает VSE42.Ru со ссылкой на полицию, после кражи новокузнечанин бросил велосипед на дороге за ненадобностью и забежал в магазин. Там его и задержали правоохранители.
– Грабителем оказался местный наркозависимый, – говорится в сообщении.
Это преступление не первое в жизни мужчины, ранее его судили за кражи. Теперь ему грозит до четырех лет колонии.
– Грабителем оказался местный наркозависимый, – говорится в сообщении.
Это преступление не первое в жизни мужчины, ранее его судили за кражи. Теперь ему грозит до четырех лет колонии.
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