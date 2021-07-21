Коронавирус
сегодня, 11:35
За сутки в Липецкой области выявили 245 случаев COVID-19, 9 человек умерли
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Для сравнения 21 июля 2020 года были зарегистрированы 13 случаев COVID-19.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 245 новых случаев коронавируса, 9 человек умерли, 218 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 37 282 случая COVID-19, выздоровели 32 474 человека, умер 1 051 человек.
В России за сутки выявлены 23 704 случая COVID-19, выздоровели 22 584 человека, умерли — 783 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 6 030 240 случаев COVID-19, выздоровели 5 404 797 человек, умерли — 150 705 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 37 282 случая COVID-19, выздоровели 32 474 человека, умер 1 051 человек.
В России за сутки выявлены 23 704 случая COVID-19, выздоровели 22 584 человека, умерли — 783 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 6 030 240 случаев COVID-19, выздоровели 5 404 797 человек, умерли — 150 705 человек.
1009