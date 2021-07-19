Три человека пострадали в перевернувшемся автомобиле

За трое суток на дорогах Липецкой области пострадали шестнадцать человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области,16 июля в Воловском районе в селе Замарайка на улице Дорожной 23-летний водитель «ВАЗ-21099» не справился с управлением и врезался в препятствие. Парень и его 17-летняя пассажирка доставлены в больницу.



В тот же день в Липецке во дворе одного из домов улицы Замятина 34-летний водитель «Шевроле» допустил наезд 2-летнего мальчика. Ребенок получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.



В селе Октябрьское Усманского района произошло столкновение 15-летнего мотоциклиста и 10-летней велосипедистки. Оба с травмами были доставлены в больницу.



17 июля в Ельце на трассе «Дон» произошло столкнулись грузовик «ДАФ» под управлением 37-летнего мужчины и легковой автомобиль «Форд» с 36-летним водителем. В аварии пострадали водитель и 33-летняя пассажирка легковой машины.



18 июля в Грязинском районе на трассе Грязи – Добринка 24-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением и автомобиль слетел с дороги. В результате аварии и получили травмы три пассажира автомобиля, все доставлены в больницу.



В тот же день в Липецке на улице Ковалева 72-летний водитель «Москвича» допустил наезд на 7-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали.



За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 9505 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 46 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 366.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 8469 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



Также зафиксировано 82 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



