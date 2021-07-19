Происшествия

сегодня, 10:29

Три человека пострадали в перевернувшемся автомобиле

4 1523
#авария #ДТП
1
Три человека пострадали в перевернувшемся автомобиле

За трое суток на дорогах Липецкой области пострадали шестнадцать человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области,16 июля в Воловском районе в селе Замарайка на улице Дорожной 23-летний водитель «ВАЗ-21099» не справился с управлением и врезался в препятствие. Парень и его 17-летняя пассажирка доставлены в больницу.

В тот же день в Липецке во дворе одного из домов улицы Замятина  34-летний водитель «Шевроле» допустил наезд 2-летнего мальчика. Ребенок получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

В селе Октябрьское  Усманского района произошло столкновение 15-летнего мотоциклиста и 10-летней велосипедистки. Оба с травмами были доставлены в больницу. 

17 июля в Ельце на трассе «Дон» произошло столкнулись грузовик «ДАФ» под управлением 37-летнего мужчины и легковой автомобиль «Форд» с 36-летним водителем. В аварии пострадали водитель и 33-летняя пассажирка легковой машины. 

18 июля в Грязинском районе на трассе Грязи – Добринка 24-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением и автомобиль слетел с дороги. В результате аварии и получили травмы три пассажира автомобиля, все доставлены в больницу. 

В тот же день в Липецке на улице Ковалева 72-летний водитель «Москвича» допустил наезд на 7-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали. 

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 9505 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 46 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 366.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 8469 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксировано 82 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

4 1523
#авария #ДТП
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ага

26 минут назад
Детьми никто не занимается! Ходят ,сопли свои жуют! Что большие,что малые
ответить

Знаток

33 минуты назад
Все чиновники за пьянство за рулём должны быть уволены вместе с начальником
ответить

Знаток

34 минуты назад
Все чиновники за пьянство за рулём должны быть уволены вместе с начальником
ответить

товарищ Поддорожный

сегодня, 10:58
Печальная, конечно, статистика! Но что поделать?! Это - жизнь!!
ответить

Еще в рубрике

Погибшим в Ельце девочкам было четыре и пять лет
#МЧС #пожар
10
Погибшим в Ельце девочкам было четыре и пять лет

сегодня, 10:08

Происшествия
Упавшая с четвертого этажа девочка переведена из реанимации в обычную палату
#дети #безопасность
2
Упавшая с четвертого этажа девочка переведена из реанимации в обычную палату

сегодня, 09:40

Происшествия
Пожар на улице Депутатской мог возникнуть из-за короткого замыкания
#МЧС #пожар
5
Пожар на улице Депутатской мог возникнуть из-за короткого замыкания

сегодня, 09:36

Происшествия
Два ребенка погибли в Ельце во время пожара
#МЧС #пожар
9
Два ребенка погибли в Ельце во время пожара

сегодня, 09:18

Происшествия
Огонь охватил квартиры в элитном доме
#пожар
39
Огонь охватил квартиры в элитном доме

вчера, 19:23

Происшествия
Алкоголичка обокрала сестру-инвалида
#кража #алкоголь
4
Алкоголичка обокрала сестру-инвалида

вчера, 19:12

Происшествия