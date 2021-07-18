В высотке загорелась квартира

Пожарные проникли внутрь по приставной лестнице.

Сегодня нем на пульт спасателей поступил сигнал о возгорании в квартире дома №15 на улице Кривенкова. На место выехали сотрудники МЧС. Сигнал о задымлении подтвердился. Спасатели проникли в квартиру через окно.- Данных о пострадавших или погибших при задымлении пока нет, - сообщили GOROD48 в ГУ МЧС по Липецкой области.Очевидцы сняли пожарных за работой.