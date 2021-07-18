Происшествия

20 минут назад

В высотке загорелась квартира

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#пожар #огонь
В высотке загорелась квартира

Пожарные проникли внутрь по приставной лестнице.

Сегодня нем на пульт спасателей поступил сигнал о возгорании в квартире дома №15 на улице Кривенкова. На место выехали сотрудники МЧС. Сигнал о задымлении подтвердился. Спасатели проникли в квартиру через окно.

- Данных о пострадавших или погибших при задымлении пока нет, - сообщили GOROD48 в ГУ МЧС по Липецкой области.

Очевидцы сняли пожарных за работой.

1 423
#пожар #огонь

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Александр Киянский

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