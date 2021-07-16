В выходные на восьми улицах Липецка отключат холодную воду

17 июля с 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе на участке по улице Дружбы, 39 ЛГЭК временно приостановит подачу холодной воды потребителям улицы Дружбы.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся потребители дома № 28 по улице Вермишева – также из-за устранения утечки на водоводе по данному адресу.



С 10:00 до 20:00 устранение утечки на водоводе на пересечении улиц Горняцкой и 4-й Пятилетки станет причиной понижения давления холодной воды на улицах Горняцкой, 4-й Пятилетки, 30 лет Октября и Шкатова.



Воду на участки подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



18 июля, в воскресенье с 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 6/2, 6/3, 6/4, 8/2, 8/3 по улице Циолковского – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке по адресу улица Циолковского, 8/2.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 88, 90, 92, 94, 94а, 94б по улице Космонавтов из-за устранения утечки на водоводе на участке по адресу: улица Космонавтов, 94а.



Подвоз воды также организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

