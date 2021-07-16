Общество

33 минуты назад

В выходные на восьми улицах Липецка отключат холодную воду

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#отключения
В выходные на восьми улицах Липецка отключат холодную воду
17 июля с 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе на участке по улице Дружбы, 39 ЛГЭК временно приостановит подачу холодной воды потребителям улицы Дружбы.  

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся потребители дома № 28 по улице Вермишева – также из-за устранения утечки на водоводе по данному адресу.  

С 10:00 до 20:00 устранение утечки на водоводе на пересечении улиц Горняцкой и 4-й Пятилетки станет причиной понижения давления холодной воды на улицах Горняцкой, 4-й Пятилетки, 30 лет Октября и Шкатова.  

Воду на участки подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.  

18 июля, в воскресенье с 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 6/2, 6/3, 6/4, 8/2, 8/3 по улице Циолковского – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке по адресу улица Циолковского, 8/2.  

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 88, 90, 92, 94, 94а, 94б по улице Космонавтов из-за устранения утечки на водоводе на участке по адресу: улица Космонавтов, 94а.  

Подвоз воды также организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.  
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#отключения

Комментарии (1)

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Космонавтов 70

25 минут назад
То без воды то без света практически есть уверенность в том что завтра не будет и у нас воды.
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