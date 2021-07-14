Из вазона на остановке «Площадь Театральная» украли молодую тую

Сегодня работники «Зеленхоза» во время полива зеленых насаждений обнаружили, что из вазона рядом с остановкой «Площадь Театральная» пропала молодая туя.



- По всей видимости дерево вырвали с корнями. К сожалению, это не единственный случай. В прошлом году с территории Быханова сада украли пять туй, а цветы из вазонов и клумб крадут постоянно, - сетуют в «Зеленхозе».



Озеленители говорят, что такими поступками воры просто губят растения, ведь они вероятнее всего, не приживутся после перемещения.



В городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства сообщили, что подсчитывают нанесённый ущерб и готовят заявление в полицию. Они надеются, что найти вандалов помогут записи камер видеонаблюдения.



Фото пресс-службы администрации Липецка.

