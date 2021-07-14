Общество

сегодня, 17:37

Из вазона на остановке «Площадь Театральная» украли молодую тую

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#вандализм #кража
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Из вазона на остановке «Площадь Театральная» украли молодую тую
Сегодня работники «Зеленхоза» во время полива зеленых насаждений обнаружили, что из вазона рядом с остановкой «Площадь Театральная» пропала молодая туя.
 
- По всей видимости дерево вырвали с корнями. К сожалению, это не единственный случай. В прошлом году с территории Быханова сада украли пять туй, а цветы из вазонов и клумб крадут постоянно, - сетуют в «Зеленхозе».
 
Озеленители говорят, что такими поступками воры просто губят растения, ведь они вероятнее всего, не приживутся после перемещения.
 
В городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства сообщили, что подсчитывают нанесённый ущерб и готовят заявление в полицию. Они надеются, что найти вандалов помогут записи камер видеонаблюдения.

Фото пресс-службы администрации Липецка.
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#вандализм #кража
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Комментарии (13)

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Гость

26 минут назад
Уважаемые «добытчики» растений из вазонов! Неужели больше негде взять?! Обращайтесь, у нас много растений бесплатно, которых сажать некуда.
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Фауст

57 минут назад
Опять там происшествие то туя, то мусорное ведро, то фонари! Что там у вас происходит в административном центре, ролевые игры?
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Александр

сегодня, 20:27
Найти и наказать я думаю это не трудно с современными технологиями
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точно

сегодня, 20:08
расея, Приварить решётку и поставить вооружённую охрану.
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расея

сегодня, 19:35
решётку не додумались приварить
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Даже охрана проспала.

сегодня, 19:04
Да это же напротив администрации, там тем-более ночь как днём постоянно горят фонари, да и охрана в 10-15 метрах. Таким макаром и двери снимут с администрацией.
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Гы-гы

сегодня, 19:01
весёлый, Ваза то неподъёмная
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Природовед

сегодня, 18:57
Интересно ,а кто додумался их в такие горшки сажать ?Его туда посадить
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Мимо проходил

сегодня, 18:55
Все правильно сделали ,только дурвк в такой гаршок ее сажает.В другом месте она прирастется
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весёлый

сегодня, 18:32
Следующая будет сама ваза
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