Происшествия
сегодня, 10:48
Олег Королев: «Мне стало плохо за рулем. Я пытался не попасть в ДТП. А потом обратился к полицейским»
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Экс-губернатор Липецкой области, член Совета Федерации рассказал GOROD48 о причинах нарушений им Правил дорожного движения.
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Как уже сообщал GOROD48, вчера в Липецке по мессенджерам и соцсетям разошлись видео и фотографии с участием автомобиля «Лексус» с госномером м001мм48. Машина двигалась на трех спущенных колесах, периодически заезжала на разделительную полосу, сбивала знаки дорожного движения. Еще на одной фотографии появился окруженный сотрудниками ДПС мужчина, похожий на экс-губернатора Липецкой области Олега Королева.
Сегодня член Совета Федерации от Липецкой области рассказал GOROD48 свою версию событий.
- Это очень простая история. Я отпустил водителя и сам сел за руль. Но у меня как у пожилого человека организм остро реагирует на изменения погоды. Очевидно, погода так подействовала на меня, что усугубила мои заболевания - гипертонию, мерцательную аритмию. Видно, шибануло давление. В глазах потемнело. Я принял лекарство - не помогло. Да, я долго ехал. Пытался не попасть в аварию, где-то припарковаться. Потом нашел такое безопасное место. Обратился к гаишникам. Они отвезли меня домой, - сказал Олег Королев.
Игорь Луговой
Сегодня член Совета Федерации от Липецкой области рассказал GOROD48 свою версию событий.
- Это очень простая история. Я отпустил водителя и сам сел за руль. Но у меня как у пожилого человека организм остро реагирует на изменения погоды. Очевидно, погода так подействовала на меня, что усугубила мои заболевания - гипертонию, мерцательную аритмию. Видно, шибануло давление. В глазах потемнело. Я принял лекарство - не помогло. Да, я долго ехал. Пытался не попасть в аварию, где-то припарковаться. Потом нашел такое безопасное место. Обратился к гаишникам. Они отвезли меня домой, - сказал Олег Королев.
Игорь Луговой
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