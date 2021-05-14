Происшествия

сегодня, 10:48

Олег Королев: «Мне стало плохо за рулем. Я пытался не попасть в ДТП. А потом обратился к полицейским»

131 11902
#Олег Королев
11
Олег Королев: «Мне стало плохо за рулем. Я пытался не попасть в ДТП. А потом обратился к полицейским»

Экс-губернатор Липецкой области, член Совета Федерации рассказал GOROD48 о причинах нарушений им Правил дорожного движения.

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Как уже сообщал GOROD48, вчера в Липецке по мессенджерам и соцсетям разошлись видео и фотографии с участием автомобиля «Лексус» с госномером м001мм48. Машина двигалась на трех спущенных колесах, периодически заезжала на разделительную полосу, сбивала знаки дорожного движения. Еще на одной фотографии появился окруженный сотрудниками ДПС мужчина, похожий на экс-губернатора Липецкой области Олега Королева.

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Сегодня член Совета Федерации от Липецкой области рассказал GOROD48 свою версию событий.

- Это очень простая история. Я отпустил водителя и сам сел за руль. Но у меня как у пожилого человека организм остро реагирует на изменения погоды. Очевидно, погода так подействовала на меня, что усугубила мои заболевания - гипертонию, мерцательную аритмию. Видно, шибануло давление. В глазах потемнело. Я принял лекарство - не помогло. Да, я долго ехал. Пытался не попасть в аварию, где-то припарковаться. Потом нашел такое безопасное место. Обратился к гаишникам. Они отвезли меня домой, - сказал Олег Королев.

Игорь Луговой

131 11902
#Олег Королев
11

Комментарии (131)

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ПДД

4 минуты назад
ПДД 2.7 - Водителю запрещается 08.06.2016 Управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, * реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения; Сам признался в нарушении, почему бездействуют правоохранители?
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1234

6 минут назад
Люди, хоть кто-нибудь поверил в его байки? Ну насмешил,плохо стало,а колеса то почему сдулись?
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Фауст

7 минут назад
Ветер виноват
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Липчанин

8 минут назад
По сути, много вопросов, если было так плохо то почему не остановился сразу, почему не вызвал медицинских работников, если было такое состояние то это прямая госпитализации,если состояние что не возможно было контролировать движение авто, то как просто вышел и пошёл в окружение сотрудников ГИБДД. Отвечу так, хоть и пожилой человек, но ложь как у ребёнка в детском садике. А сотрудникам ГИБДД позор
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Мимоходом

8 минут назад
Только что засветился на федеральном ТВ канале в Экстренном вызове 112.
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Ксюша

9 минут назад
Скинула эту сказку на сайт
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Да уж

9 минут назад
Вот и пришло время покинуть кресло сенатора, да домой в Тербуны на отдых
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Мария Леликова, медик

9 минут назад
Если плохо, вызывают скорую помощь, а не подвергают опасности акружающим!
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Глубоководная Такса.

10 минут назад
Трудно понять. Вдруг давление...
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Замяли,

11 минут назад
гость, бабла отвалил,походу
ответить
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