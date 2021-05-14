Происшествия

вчера, 22:39

«Лексус» двигался по Липецку на спущенных колесах

23 1966
#Авария #ДТП
4

По мессенджерам и соцсетям расходится видео и фотографии, сделанные на улице Студеновской. На видеозаписи автомобиль «Лексус» с госномером м001мм48 двигается на трех спущенных колесах, периодически заезжая на разделительную полосу.

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«Сбил 3 светофора на Студеновской и разделительный отбойник на Баумана», — таким сообщением сопровождается видеозапись.

Примечательно, что на автомобиле «Лексус» с такими номерами часто передвигался бывший губернатор Липецкой области, а сейчас ее представитель в Совете Федерации Олег Королев. Человек похожий на него узнается и на фотографиях, которые сегодня разошлись по сети.

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Мы проехались по улицам Студеновской и Баумана. Сбитых светофоров не нашли, однако обнаружили помятый дорожный знак. Он находится на разделительной полосе в районе остановки «8-я школа».

В распоряжение GOROD48 попала запись камеры наблюдения. На записи видно, как на этот знак наезжает черный «Лексус».

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Кстати, ранее этот же автомобиль зацепил знак на площади Заводской.

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Напомним, что автомобили, которые перевозили Олега Королева во времена его губернаторства, часто замечали за нарушениями правил дорожного движения. Случалось такое и с «Лексусом» имевшим номер м001мм48. Администрация Олега Королева во всех подобных случаях взваливала вину за нарушения на водителей губернатора.
23 1966
#Авария #ДТП
4

Комментарии (23)

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Дед Иван

10 минут назад
Предположение, скорее всего он почувствовал себя плохо и поехал в больницу, а по пути случился микро инсульт
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Сотрудник власти

11 минут назад
Может с сердцем плохо, може живот заболел, может в туалет торопился , в Арфу бы сходил, там туалет бесплатный
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Водитель

11 минут назад
Не свидетель, пусть товарищи из ГИБДД посмотрят видео с уличных камер на протяжении всего маршрута по улицам Баумана, Студеновской, Гагарина, Интернациональная, все станет ясно. Или камеры по этому маршруту не работали?
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Предположение

15 минут назад
Кому-то очень надо было нагадить, вот и порезали колёса. Думаю, шумиху специально раздувают. Да и на встречную полосу машина ни разу не выехала, только заносило на разделительную полосу
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Не свидетель

22 минуты назад
Водитель, по видео нигде не видно, что едет по встрече. Да, по разделительной временами, но его постоянно тянет из-за спущенных колес. А колеса явно порезаны
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Сначала сын, теперь отец

31 минуту назад
Позорно! И ничего ему не будет. Больше чем уверен даже тест на алкоголь его не просили сдать. Кумовство визитная карточка нашего колхоза
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Константин

32 минуты назад
Ему дядя Вова разрешил до дома доехать!
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Вася

32 минуты назад
За лям скажу что я был за рулём. Олег один хрен отскочит
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Cunac

34 минуты назад
Сразу видно БАРИН ЕДЕТ!
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Денис

34 минуты назад
Гостья, надо Трофименкова звать. Он же сетевой депутат..) или не по зубам рыбёха..
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