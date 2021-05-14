вчера, 22:39
«Лексус» двигался по Липецку на спущенных колесах
По мессенджерам и соцсетям расходится видео и фотографии, сделанные на улице Студеновской. На видеозаписи автомобиль «Лексус» с госномером м001мм48 двигается на трех спущенных колесах, периодически заезжая на разделительную полосу.
Примечательно, что на автомобиле «Лексус» с такими номерами часто передвигался бывший губернатор Липецкой области, а сейчас ее представитель в Совете Федерации Олег Королев. Человек похожий на него узнается и на фотографиях, которые сегодня разошлись по сети.
Мы проехались по улицам Студеновской и Баумана. Сбитых светофоров не нашли, однако обнаружили помятый дорожный знак. Он находится на разделительной полосе в районе остановки «8-я школа».
В распоряжение GOROD48 попала запись камеры наблюдения. На записи видно, как на этот знак наезжает черный «Лексус».
Кстати, ранее этот же автомобиль зацепил знак на площади Заводской.
Напомним, что автомобили, которые перевозили Олега Королева во времена его губернаторства, часто замечали за нарушениями правил дорожного движения. Случалось такое и с «Лексусом» имевшим номер м001мм48. Администрация Олега Королева во всех подобных случаях взваливала вину за нарушения на водителей губернатора.
Дед Иван
Сотрудник власти
Водитель
Предположение
Не свидетель
Сначала сын, теперь отец
Константин
Вася
Cunac
Денис