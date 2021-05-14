«Лексус» двигался по Липецку на спущенных колесах

По мессенджерам и соцсетям расходится видео и фотографии, сделанные на улице Студеновской. На видеозаписи автомобиль «Лексус» с госномером м001мм48 двигается на трех спущенных колесах, периодически заезжая на разделительную полосу.

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