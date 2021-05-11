Погода в Липецке

5 минут назад

В Липецкой области дожди и до +17

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#дожди
В Липецкой области дожди и до +17

12 мая Липецкая область останется в тыловой части циклона – ожидаются дожди, местами сильные.

13 мая местами пройдут кратковременные дожди, 14 мая будет преимущественно без осадков.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 мая – 10-12 градусов тепла, что на 3 градуса ниже нормы, 13 мая – 14-15 градусов тепла, что в пределах нормы, 14 мая – 18 градусов тепла, что на 4 градуса выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди – местами сильные. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от +3 до +8 градусов, днем - от +12 до +17 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем - от +14 до +16 градусов. 

День 12 мая стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +30 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 2 градуса мороза.  
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#дожди

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