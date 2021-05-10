Происшествия

24 минуты назад

В парке Победы 30-летний липчанин распылил газовый баллончик в сторону полицейских

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#газовый баллончик
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В парке Победы 30-летний липчанин распылил газовый баллончик в сторону полицейских

Его будут судить за применение насилия в отношении представителей власти.

В Липецке утверждено обвинительное заключение в отношении 30-летнего техника-электрика, который 12 августа прошлого года вступил в конфликт с полицейскими, следившими за порядком в парке Победы.

По версии следствия, около 1:30 ночи мужчина вместе с девушкой сидели на лавочке в парке, когда их заметили двое сотрудников полиции. Рядом с парочкой стоял велосипед голубого цвета, и сотрудники полиции, которые были в гражданской форме одежды, предположили, что велосипед может быть угнан и решили проверить его по базе на предмет розыска.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, полицейские подошли к парочке и показали свои служебные удостоверения, но молодой человек не обрадовался такому разговору: он начал нецензурно выражаться, к тому же оказался в состоянии опьянения.

В какой-то момент подвыпивший электрик решил ретироваться, началось преследование, которые длилось около 20 минут. В разгар погони молодой мужчина достал газовый баллончик и распылил струю со слезоточиво-раздражающим веществом в сторону полицейских, причинив им тем самым физическую боль и моральный вред.

Теперь 30-летнего липчанина будут судить по части 1 статьи 318 УК РФ — применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в ношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Электрику грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до восемнадцати месяцев, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.
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#газовый баллончик
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Комментарии (5)

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тебя бы тоже.

7 минут назад
Билли Кид, а он что, негр что-ли?
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Михаил

8 минут назад
Балончик от собак был?
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Вв

8 минут назад
Пипец! Увидели рядом стоящий велосипед и предположили, что он угнан... По содержанию данной статьи и девушка, рядом сидящая, тоже находилась в рабстве)))))
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Билли Кид

15 минут назад
Либеральненько... В "цитадели демократии" пристрелили бы...
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Берия

15 минут назад
Добил бы и ничего не было бы.
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