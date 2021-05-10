Происшествия

сегодня, 15:36

В Усманском районе сбили троих парней, которые шли вдоль обочины

8 1507
#ДТП
1
В Усманском районе сбили троих парней, которые шли вдоль обочины

Водитель с месте происшествия скрылся, но его быстро нашли.

Сегодня в 3 часа ночи в селе Терновка Усманского района водитель автомобиля «Киа Рио» сбил троих пешеходов, которые шли вдоль обочины, после чего скрылся с места происшествия. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пострадали три парня, в том числе один несовершеннолетний.

Одному из попавших под машину молодых людей 17 лет, другому - 19 лет, третьему - 23 года. Один пешеход был госпитализирован.

Водитель «Киа Рио» был оперативно установлен и разыскан. Им оказался 38-летний мужчина. На него уже составлен один протокол - за оставление места ДТП.

- По факту происшествия проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе полиции.
8 1507
#ДТП
1

Комментарии (8)

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Николай13

4 минуты назад
Нельзя так ездить быстро на киа, чтоб людей закатывать.
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Михаил

9 минут назад
Нет профилактики ,одни штрафы вот и результат, как пили так пьют , как ездили с тонировкои так е...........
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Билли Кид

14 минут назад
Дядя, мож он в знак протеста против поправок к Конституции?
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CHP_RU

19 минут назад
видеорегистратор помог бы определить степень вины каждого. за то что одежда без светотражающих элементов виноватить будут пешеходов.
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Дядя

27 минут назад
Классика жанра. Бухие колхозники шли с дискотеки. Другой бухой колхозник их сбил. Испугался и уехал.
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Колян

30 минут назад
Пуковой видать был или под солями.
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Липецк

41 минуту назад
Психически больной
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1

50 минут назад
Откупится?
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