В Усманском районе сбили троих парней, которые шли вдоль обочины

Водитель с месте происшествия скрылся, но его быстро нашли.

Сегодня в 3 часа ночи в селе Терновка Усманского района водитель автомобиля «Киа Рио» сбил троих пешеходов, которые шли вдоль обочины, после чего скрылся с места происшествия. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пострадали три парня, в том числе один несовершеннолетний.



Одному из попавших под машину молодых людей 17 лет, другому - 19 лет, третьему - 23 года. Один пешеход был госпитализирован.



Водитель «Киа Рио» был оперативно установлен и разыскан. Им оказался 38-летний мужчина. На него уже составлен один протокол - за оставление места ДТП.



- По факту происшествия проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе полиции.