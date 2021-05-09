Спорт

22 минуты назад

Шоу с переодеванием не помогло молодым липецким футболистам

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#Футбол #«Металлург-М» #СФФ «Центр»

Дублёры «Металлурга» в отличие от основы пока только проигрывают.

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В 3-м туре первенства СФФ «Центр» дублёры «Металлурга» потерпели третье поражение. Встреча на липецком стадионе «Сокол» с командой «Майский» из Тульской области завершилась победой гостей – 2:1.

Если основной состав «Металлурга» в текущем сезоне демонстрирует лучшие результаты за десятилетие и уверенно движется в сторону выхода в ФНЛ, то у подрастающего поколения дела не клеятся. Это же надо – проиграть дома команде из райцентра с населением меньше 50 тысяч человек, да к тому же являющейся дебютантом турнира!

Для «Майского» же встреча стала исторической, поскольку команда набрала первые очки и одержала первую в своей недолгой истории победу в третьем дивизионе. 

Дублёрам не помогли даже командированные из основного состава и сыгравшие по тайму защитники Никита Пономарёв, Александр Викторов (правда в этой игре он действовал в опорной зоне) и Александр Харин. Харин имел отличный момент в начале матча, но пробил намного выше ворот, находясь почти на углу вратарской, а больше запомнился «шоу с переодеванием»: когда пошёл сильный дождь игрок скинул с себя футболку, чтобы затем снять и поддёвку под неё, которая могла намокнуть и стеснять движения. Всё это он решил проделать прямо на поле: от ненужной вещи избавился, но получил от арбитра жёлтую карточку за неспортивное поведение. 

Викторов вышел на поле во втором тайме, дважды его стремительные фирменные забеги чуть не привели к взятию ворот «Майского» - была бы чуть лучше поддержка от молодых партнёров…

Тем не менее, «Металлург-М» забил первым, чем обнадёжил своих поклонников. В начала второго тайма Николай Смирных грамотно подставил голову под фланговый навес со штрафного – 1:0. 

После гола рисунок игры круто переменился. Но нет – не «Металлург-М» почувствовал уверенность и начал диктовать гостям свои условия. Напротив, «Майский» сразу прижал липчан к их воротам. Отметим и тренеров гостей: они сделали всего две замены, но оба вошедших в игру футболиста забили по голу. Александр Форсиков на 66-й минуте пробил со штрафного по центру ворот аккурат в нижний угол – 1:1.

А когда казалось, что игра клонится к ничьей, всего за 4 минуты до финального свистка гости сыграли  в «стенку» на линии штрафной, после чего Иван Мигиль выскочил на рандеву с голкипером Никитой Зеленовым, который почему-то решил встретить его на прямых ногах. Гость оббежал голкипера и спокойно закатил мяч в сетку – финита ля комедия…

В 4-м туре 16 мая подопечные Дмитрия Бугакова принимают дома одного из фаворитов турнира «Металлург-ОЭМК» из Старого Оскола. За результат матча уже сейчас очень тревожно. 

«Металлург-М» (Липецк) – «Майский» (Тульская обл.) – 1:2 (0:0)

Голы: Смирных, 47 (1:0). Форсиков, 66 (1:1). Мигиль, 86.

«Металлург-М»: 1. Зеленов. 18.Луценко. 14.Смирных. 15.Никандров. 4.А.Лебедев. 29. В.Татаринов (11.Башев, 72). 26.А.Харин (5.А.Викторов, 46). 8.Тарлыков. 7.С.Горбатенко (9.В.Чернышов, 46). 31.Н.Пономарёв (17.Разомазов, 46). 10.Н.Голиков. 

«Майский»: 88.Филимоненков. 13.Батухтин. 14.Харчевников. 8.Мацак. 7.Плешков (10.Мигиль, 79). 15.Лабзин. 19.Глухов (21.Форсиков, 46). 17.Насибулин. 12.Кучкаров 22.Сошнин. 5. Сташков. 

Предупреждены: А.Харин, 20. Смирных, 52. В.Чернышов, 68. А.Лебедев. Тарлыков, 90+ - И.Сошнин, 40. Мацак, 85. 

Судьи: Д.Прокопов (Волгоград), С.Злыднев, А.Ионкин (оба Брянск). Инспектор: Н.Егоров (Липецк).

8 мая. Липецк. Стадион «Сокол». 75 зрителей. 
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#Футбол #«Металлург-М» #СФФ «Центр»

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