«Металлург» обыграл столичное «Строгино» и в меньшинстве

Липчане упрочили лидерство в группе №3 и сделали ещё один шаг к ФНЛ.





Липецкий «Металлург» упрочил лидерство в группе № 3 второго дивизиона и сделал ещё один шаг к повышению в классе, обыграв дома «Строгино» - 3:1. Липчанам не помешало даже то, что в начале второго тайма команда осталась в меньшинстве после удаления капитана Евгения Фролова.



В «Строгино» выступают молодые футболисты, которые в текущем сезоне обыграли уже всех лидеров турнира – саратовский «Сокол», «Рязань». В Липецке они вышли вперёд после грубейшей ошибки обороны хозяев, Мераб Чихрадзе «расстрелял» ворота Давида Икановича, заменявшего получившего травму в прошлой игре в Белгороде основного вратаря Александра Кобзева.



Но «Металлург» не сдавался. Красивая комбинация помогла Никрлаю Иванникову сравнять счёт ещё до перерыва, а второй тайм начался с нечаянной удачи «Металлурга»: защитник «Строгино» на мокром от дождя поля рухнул на газон, и Владлен Бабаев закатил мяч в ворота – 2:1.



Правда, через три минуты за вторую желтую карточку с поля был изгнан капитан липецкой команды. Но «Металлург» не дрогнул, а забил в меньшинстве. Андрей Овчинников выполнил подачу с углового на дальнюю штангу, где Роман Войдель прострелил на Александра Кутьина и бомбардир внёс в ворота соперников очередной мяч – 3:1. У Кутьина и Бабаева стало по 12 забитых мячей – похоже, наши парни и разыграют звание лучшего бомбардира турнира. А «Строгино» больше ничего не смогло создать у липецких ворот от слова «совсем».



- Мы очень грамотно сыграли в меньшинстве, - сказал после матча главный тренер «сталеваров» Сергей Машнин, - Отодвинули игру от своих ворот и даже близко не подпустили соперника.



- Второй раз в Липецке мы прилучаем численное преимущество (в прошлом сезоне строгинцы проиграли липчанам 0:4, при этом два гола пропустили в большинстве, прим.), признал тренер гостей Сергей Загидуллин, - Может, перед визитами в Липецк наигрывать тактику с одним лишним футболистом? «Металлург» - однозначно сильнейшая команда нашей группы, вряд ли мы смогли бы вам сопротивляться даже, получив перевес в количестве игроков.



«Металлург» упрочил лидерство в чемпионате. У нашей команды 45 очков – на 4 больше, чем у идущей следом «Рязани». Главные конкуренты в минувшем туре потеряли очки: белгородский «Салют» проиграл в Смоленске «Красному» - 1:2, а «Сатурн» из Раменского не смог выиграть в Видном одних из аутсайдеров и наших одноклубников – 1:1. 10 мая «Металлург» играет в Раменском – игра станет одной из определяющий в сезоне. Напомним, что только две команды из группы №3 подали заявку на лицензирование в ФНЛ – «Металлург» и раменский «Сатурн», поэтому по сути встречаться придётся с главным конкурентом.



«Металлург» - «Строгино» (Москва) - 3:1 (1:1)



Голы: Чихрадзе, 23 (0:1). Иванников, 27 (1:1). Бабаев, 48 (2:1). Кутьин, 69 (3:1).



«Металлург»: 1. Иканович. 29. Е.Фролов (к). 3. Сазонов. 2. К.Титов. 8. Мохов. 20. Войдель. 10. Овчинников (33. А.Белов, 53). 11. Бабаев (88. Харин, 90+). 47. Иванников (4. В.Чёрный, 65). 48. Кутьин (9. Ахвледиани, 90+). 7. Арустамян (6. Я.Денисов, 90+).



«Строгино»: 1. В.Ульянов. 30. И.Юрченко (20. Сухов, 77). 14. Е.Шульга. 93. К.Шульга. 4. Г.Родионов. 29. Канаплин. 50. С.Парфёнов (к). 23. Агалаков (8. Е.Ларионов, 81). 9. Э.Заерко. 2. Чихрадзе (38. Слободчиков, 80). 99. Белый (42. Камлашев, 67).



Предупреждение: Е.Фролов, 16. Удаление: Е.Фролов, 51 (2ж).



Судьи: Я.Хромей (Воронеж), И.Довольнов (Тюмень), Р.Селезнёв (Воронеж). Инспектор Л.Антонов (Владимир).

3 мая. Липецк. Стадион Металлург. 1 500 зрителей.

