Накануне Дня Победы ветераны принимают поздравления

В Липецке ветераны Великой Отечественной войны принимают поздравления с Днем Победы. Как сообщает пресс-служба администрации города, начиная с 4 мая для прошедших войну липчан, «Фронтовые бригады» - творческие коллективы Домов культуры города, дали несколько концертов.

Импровизированные сцены разворачиваются прямо во дворах домов ветеранов. Такие поздравления уже получили ветераны Иван Воронин, Иван Галкин и Николай Кудинов, Виктор Слушник и Генриэтта Буева, Петр Толканев и Иван Андреев, писатель-блокадник Анатолий Баюканский, оборонявший Брестскую крепость Андрей Самсонов.



Эти концерты продолжатся и 9 мая.



К поздравлениям в адрес липчан присоединился депутат Государственной Думы от Липецкой области Михаил Тарасенко: «9 мая под мирным небом мы отмечаем уже 76-ю годовщину Великой Победы. Это не просто красная дата в календаре. Это бессмертный повод для гордости за нашу страну, за всех тех, кто в трудную минуту был готов защищать Родину до последней капли крови. За тех стальных людей, кто без сна и отдыха стоял у станков и вносил свою бесценную лепту в нашу общую Победу на липецких предприятиях. Это важная страница истории нашего города. История о том, как липчане, люди из стали, Победу ковали. Эту страницу невозможно вырвать или переписать. Давайте равняться на тех, кто всегда идет к цели, несмотря на невзгоды и испытания. С праздником, дорогие липчане! С Днем Победы!».



За годы Великой Отечественной войны с липецкой земли ушли на фронт 260 тысяч человек. Каждый второй из них погиб.



По данным отделения ПФР Липецкой области, в регионе живут 8 085 ветеранов Великой Отечественной войны. 151 из них принимал участие в боевых действиях. В области начитывается 55 инвалидов Великой Отечественной войны, 7508 тружеников тыла, 260 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 40 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда. 21 пенсионер является инвалидом с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны.

