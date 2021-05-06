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Работы по обустройству чаши фонтана у Дворца Спорта «Звездный» продолжаются
На объекте трудятся порядка 20 человек. Специалисты уже вынесли сети водоснабжения и водоотведения за границы будущего фонтана, забетонировали основание чаши водного комплекса и технологические проходы. Сейчас здесь монтируют опалубку под стены чаши и несущие колонны – на них впоследствии уложат монолитную плиту, которая скроет оборудование, необходимое для работы «сухого» фонтана.
Продолжаются и работы на самой площади. Как известно, они проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Подрядная организация, которая выиграла торги, уже приступила к демонтажу степеней, ведущих к спорткомплексу. В планах специалистов монтаж подпорных стен для будущих лестниц и их обустройство.
Как известно, согласно концепции благоустройства, за которую проголосовали свыше половины посетителей портала «Открытый Липецк» и 60% респондентов в Instagram, площадь у «Звездного» выполнят в космической стилистике. Работы по ее преображению завершат уже осенью, сообщили в пресс-службе администрации Липецка.