Работы по обустройству чаши фонтана у Дворца Спорта «Звездный» продолжаются

На объекте трудятся порядка 20 человек. Специалисты уже вынесли сети водоснабжения и водоотведения за границы будущего фонтана, забетонировали основание чаши водного комплекса и технологические проходы. Сейчас здесь монтируют опалубку под стены чаши и несущие колонны – на них впоследствии уложат монолитную плиту, которая скроет оборудование, необходимое для работы «сухого» фонтана.

Кроме того, по периметру котлована специалисты монтируют каркас из стальной арматуры. Эти работы призваны защитить бетон от деформации и увеличить прочность будущих стен. В планах – установка различного оборудования: труб, насосов и форсунок.



Продолжаются и работы на самой площади. Как известно, они проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Подрядная организация, которая выиграла торги, уже приступила к демонтажу степеней, ведущих к спорткомплексу. В планах специалистов монтаж подпорных стен для будущих лестниц и их обустройство.



Как известно, согласно концепции благоустройства, за которую проголосовали свыше половины посетителей портала «Открытый Липецк» и 60% респондентов в Instagram, площадь у «Звездного» выполнят в космической стилистике. Работы по ее преображению завершат уже осенью, сообщили в пресс-службе администрации Липецка.

