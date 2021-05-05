Полицейские задержали подростка-мошенника

Несовершеннолетний житель Ельца обманул через социальную сеть 21-летнюю липчанку.

Оперативники УМВД России по Липецкой области раскрыли мошенничество, совершенное в марте этого года. 21-летней липчанке через социальную сеть пришла просьба о помощи от имении ее подруги: та, якобы, попала в сложную жизненную ситуацию и ей требовались деньги. Липчанка поверила сообщению и отправила на указанный счет 4000 рублей. Затем выяснилось, что подруга никаких сообщений ей не отправляла и девушка отправилась в полицию.



- Полицейские установили, что липчанку обманул несовершеннолетний житель Ельца. Подросток задержан, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.