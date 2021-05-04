Движение по улице 50 лет НЛМК ограничат для личного и общественного транспорта рано утром 5 мая

Магистраль перекроют для проведения реконструкции ориентировочно в 6.00 5 мая. Водоналивные барьеры установят на участках пересечения улицы 50 лет НЛМК с Механизаторов и кольцевой развязкой на Неделина.

Как заявили в подрядной организации, практически все подготовительные работы уже завершены. Так, для автомобилистов подготовили объездные пути в районе примыкания улицы 50 лет НЛМК к Механизаторов, торгового центра «L`city» – теперь с его парковки можно выехать к «Петровскому пассажу» и к Набережной, а также между автосалонами и существующим въездом Регионального диспетчерского управления энергосистемами Липецкой и Тамбовской областей. Сейчас работы продолжаются в районе улицы Мичурина и Колхозного проезда, полностью выполнить их планируют уже в ближайшее время.



Напомним, что реконструкция улицы 50 лет НЛМК внесёт изменения и в схемы движения общественного транспорта.



Так, автобусы №№ 9 и 302 будут «ходить» от гипермаркета «Metro» по схеме: «Metro» – Набережная – ул. Неделина – ул. Фрунзе – далее по маршрутам» в прямом и обратном направлениях.

Работа маршрута № 28 «п. Сырский Рудник» - НЛМК» будет осуществляться по двум схемам: № 28 «п. Сырский Рудник – пр. Победы – ул. Неделина - НЛМК» и №28К «Гипермаркет «Metro» – Набережная – ул. Неделина – НЛМК».



Чтобы избежать заторов в районе Петровского рынка движение маршрутов №№ 33, 33А будет осуществляться через площадь Петра Великого.



Кроме того, на период реконструкции будет организован временный маршрут № 55 «ул. Воровского – пл. Кольцевая». Движение автобуса будет осуществляться по схеме: «пересечение ул. 50 лет НЛМК с ул. Механизаторов – ул. Механизаторов – пр. Победы –пл. Кольцевая».



На конечной остановке – «пл. Кольцевая» липчане смогут бесплатно пересаживаться на автобусы №27 и №28. Те же условия будут действительны и при пересадке пассажиров с маршрутов №27 и №28 на автобус №55.



- Воспользоваться бесплатной пересадкой будет можно при условии предъявления билета оплаты проезда в течение часа с момента его получения, - отметили в городском департаменте транспорта.



Оплата проезда будет осуществляться по установленным тарифам. При оплате наличными – 26 рублей, 21 – по транспортной или банковской карте, а при оплате картами VISA до конца мая – 18 рублей.



Реконструкция затронет участок от кольцевой развязки в районе ТЦ «Юбилейный» до улицы Механизаторов. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» здесь приведут в порядок не только дорожное полотно, но и просторные пешеходные зоны, обустроят велодорожки, а также смонтируют сеть ливневой канализации и построят очистные сооружения, сообщает рессс-служба администрации Липецка.

