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Движение по улице 50 лет НЛМК ограничат для личного и общественного транспорта рано утром 5 мая
Магистраль перекроют для проведения реконструкции ориентировочно в 6.00 5 мая. Водоналивные барьеры установят на участках пересечения улицы 50 лет НЛМК с Механизаторов и кольцевой развязкой на Неделина.
Напомним, что реконструкция улицы 50 лет НЛМК внесёт изменения и в схемы движения общественного транспорта.
Так, автобусы №№ 9 и 302 будут «ходить» от гипермаркета «Metro» по схеме: «Metro» – Набережная – ул. Неделина – ул. Фрунзе – далее по маршрутам» в прямом и обратном направлениях.
Работа маршрута № 28 «п. Сырский Рудник» - НЛМК» будет осуществляться по двум схемам: № 28 «п. Сырский Рудник – пр. Победы – ул. Неделина - НЛМК» и №28К «Гипермаркет «Metro» – Набережная – ул. Неделина – НЛМК».
Чтобы избежать заторов в районе Петровского рынка движение маршрутов №№ 33, 33А будет осуществляться через площадь Петра Великого.
Кроме того, на период реконструкции будет организован временный маршрут № 55 «ул. Воровского – пл. Кольцевая». Движение автобуса будет осуществляться по схеме: «пересечение ул. 50 лет НЛМК с ул. Механизаторов – ул. Механизаторов – пр. Победы –пл. Кольцевая».
На конечной остановке – «пл. Кольцевая» липчане смогут бесплатно пересаживаться на автобусы №27 и №28. Те же условия будут действительны и при пересадке пассажиров с маршрутов №27 и №28 на автобус №55.
- Воспользоваться бесплатной пересадкой будет можно при условии предъявления билета оплаты проезда в течение часа с момента его получения, - отметили в городском департаменте транспорта.
Оплата проезда будет осуществляться по установленным тарифам. При оплате наличными – 26 рублей, 21 – по транспортной или банковской карте, а при оплате картами VISA до конца мая – 18 рублей.
Реконструкция затронет участок от кольцевой развязки в районе ТЦ «Юбилейный» до улицы Механизаторов. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» здесь приведут в порядок не только дорожное полотно, но и просторные пешеходные зоны, обустроят велодорожки, а также смонтируют сеть ливневой канализации и построят очистные сооружения, сообщает рессс-служба администрации Липецка.
Шариков
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