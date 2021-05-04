Общество

сегодня, 19:36

Движение по улице 50 лет НЛМК ограничат для личного и общественного транспорта рано утром 5 мая

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#реконструкция #50 лет НЛМК
6
Движение по улице 50 лет НЛМК ограничат для личного и общественного транспорта рано утром 5 мая

Магистраль перекроют для проведения реконструкции ориентировочно в 6.00 5 мая. Водоналивные барьеры установят на участках пересечения улицы 50 лет НЛМК с Механизаторов и кольцевой развязкой на Неделина.

Как заявили в подрядной организации, практически все подготовительные работы уже завершены. Так, для автомобилистов подготовили объездные пути в районе примыкания улицы 50 лет НЛМК к Механизаторов, торгового центра «L`city» – теперь с его парковки можно выехать к «Петровскому пассажу» и к Набережной, а также между автосалонами и существующим въездом Регионального диспетчерского управления энергосистемами Липецкой и Тамбовской областей. Сейчас работы продолжаются в районе улицы Мичурина и Колхозного проезда, полностью выполнить их планируют уже в ближайшее время.
 
Напомним, что реконструкция улицы 50 лет НЛМК внесёт изменения и в схемы движения общественного транспорта.
 
Так, автобусы №№ 9 и 302 будут «ходить» от гипермаркета «Metro» по схеме: «Metro» – Набережная – ул. Неделина – ул. Фрунзе – далее по маршрутам» в прямом и обратном направлениях.
 Работа маршрута № 28 «п. Сырский Рудник» - НЛМК» будет осуществляться по двум схемам: № 28 «п. Сырский Рудник – пр. Победы – ул. Неделина - НЛМК» и №28К «Гипермаркет «Metro» – Набережная – ул. Неделина – НЛМК».
 
Чтобы избежать заторов в районе Петровского рынка движение маршрутов №№ 33, 33А будет осуществляться через площадь Петра Великого.
 
Кроме того, на период реконструкции будет организован временный маршрут № 55 «ул. Воровского – пл. Кольцевая». Движение автобуса будет осуществляться по схеме: «пересечение ул. 50 лет НЛМК с ул. Механизаторов – ул. Механизаторов – пр. Победы –пл. Кольцевая».
 
На конечной остановке – «пл. Кольцевая» липчане смогут бесплатно пересаживаться на автобусы №27 и №28. Те же условия будут действительны и при пересадке пассажиров с маршрутов №27 и №28 на автобус №55.
 
- Воспользоваться бесплатной пересадкой будет можно при условии предъявления билета оплаты проезда в течение часа с момента его получения, - отметили в городском департаменте транспорта.
 
Оплата проезда будет осуществляться по установленным тарифам. При оплате наличными – 26 рублей, 21 – по транспортной или банковской карте, а при оплате картами VISA до конца мая – 18 рублей.
 
Реконструкция затронет участок от кольцевой развязки в районе ТЦ «Юбилейный» до улицы Механизаторов. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» здесь приведут в порядок не только дорожное полотно, но и просторные пешеходные зоны, обустроят велодорожки, а также смонтируют сеть ливневой канализации и построят очистные сооружения, сообщает рессс-служба администрации Липецка.
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#реконструкция #50 лет НЛМК
6

Комментарии (13)

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Шариков

17 минут назад
А., лучше взять все и поделить
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Житель Манежа

19 минут назад
Я что-то не пойму, а подготовленный выезд с улицы Лутова, он готов? Засыпаны ямы? Или он только в голове у «грамотея-реконструктора» и его Команды?
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А.

27 минут назад
На два года закрывать улицу ради более дешёвого полотна? Лучше дайте эти деньги бедным!
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Пешеходам

27 минут назад
Как добраться до Янтаря?
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Эксперт

40 минут назад
Отлично
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Влад

45 минут назад
Что бы избежать заторов на Петровским Рынке движение №33 и №33а будет миновать рынок а почему же именно эти маршруты ? а например не слово про №325.
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Сырский

52 минуты назад
Все бы ничего если бы не было немного грустно интервал теперь для нашего 28 -ого автобуса будет вместо 15-20 мин от 35 до 62 мин это конечно * комфорт и сообщением Сырский - НЛМК.
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Елена

58 минут назад
а еще Неделина с 10 мая ремонтировать начнут, совсем * ?!!!!
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антисоветчик

сегодня, 20:02
Ошибка егэ, а что вы хотели от чиновника с заочным образованием. Скажите, Вы его не выбирали. Ну да, его избрали депутату за которых Вы очевидно не голосовали. Круг сансары...
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Женя

сегодня, 19:58
Липчане откажитесь по возможности от личного транспорта чаще пользуетесь общественным в противном случае будут пробки а страдать будем все и кто выбрал личные авто и кто автобус.
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