сегодня, 15:57
В Липецкой области небольшой дождь, гроза и до +23
3 мая днем через территорию Липецкой области пройдет холодный атмосферный фронт, ожидаются кратковременные грозовые дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 16 градусов тепла, что на 5 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью составит от +10 до +12 градусов, днем будет от +21 до +23 градусов.
День 3 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году – 3 градуса мороза.
кость
Котэ
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