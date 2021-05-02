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В Липецкой области небольшой дождь, гроза и до +23

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#облачно #дождь #гроза
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В Липецкой области небольшой дождь, гроза и до +23

3 мая днем через территорию Липецкой области пройдет холодный атмосферный фронт, ожидаются кратковременные грозовые дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 16 градусов тепла, что на 5 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, 7-12 м/сек, днем порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от +9 до +14 градусов, днем будет от +18 до +23 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью составит от +10 до +12 градусов, днем будет от +21 до +23 градусов. 

День 3 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году – 3 градуса мороза.  
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#облачно #дождь #гроза
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Комментарии (3)

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кость

6 минут назад
еще денек и жара спадет.будет благословенная прохлада!
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Котэ

12 минут назад
Кушать все равно нечего...
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Читатель

54 минуты назад
Где комменты, постояльцев
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