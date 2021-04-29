«Ниссан» перевернулся после столкновения с «КамАЗом» УФСИН

ДТП обошлось без жертв.



Днем 29 апреля на трассе «Орел-Тамбов» столкнулись легковой автомобиль «Ниссан» и «КамАЗ» принадлежащий УФСИН.Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, «КамАЗ» двигался по левой полосе. Водитель «Ниссана» попытался обогнать грузовик слева впритык к отбойнику, но маневр не удался.- Участники аварии ждут сотрудников ГИБДД, все живы, за медицинской помощью никто не обращался, - рассказали очевидцы.