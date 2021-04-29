Происшествия
18 минут назад
«Ниссан» перевернулся после столкновения с «КамАЗом» УФСИН
ДТП обошлось без жертв.
Днем 29 апреля на трассе «Орел-Тамбов» столкнулись легковой автомобиль «Ниссан» и «КамАЗ» принадлежащий УФСИН.
Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, «КамАЗ» двигался по левой полосе. Водитель «Ниссана» попытался обогнать грузовик слева впритык к отбойнику, но маневр не удался.
- Участники аварии ждут сотрудников ГИБДД, все живы, за медицинской помощью никто не обращался, - рассказали очевидцы.
Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, «КамАЗ» двигался по левой полосе. Водитель «Ниссана» попытался обогнать грузовик слева впритык к отбойнику, но маневр не удался.
- Участники аварии ждут сотрудников ГИБДД, все живы, за медицинской помощью никто не обращался, - рассказали очевидцы.
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