Происшествия

18 минут назад

«Ниссан» перевернулся после столкновения с «КамАЗом» УФСИН

2 249
#ДТП
1
«Ниссан» перевернулся после столкновения с «КамАЗом» УФСИН

ДТП обошлось без жертв.

Днем 29 апреля на трассе «Орел-Тамбов» столкнулись легковой автомобиль «Ниссан» и «КамАЗ» принадлежащий УФСИН.

WhatsApp Image 2021-04-29 at 15.07.20 (1).jpeg+2021-04-29-15.18.01.jpg

Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, «КамАЗ» двигался по левой полосе. Водитель «Ниссана» попытался обогнать грузовик слева  впритык к отбойнику, но маневр не удался.

WhatsApp Image 2021-04-29 at 15.07.19.jpeg+2021-04-29-15.18.01.jpg

- Участники аварии ждут сотрудников ГИБДД, все живы, за медицинской помощью никто не обращался, - рассказали очевидцы.

WhatsApp Image 2021-04-29 at 15.07.20.jpeg+2021-04-29-15.15.02.jpg
2 249
#ДТП
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Апелляция по делу Брунцевой состоится в конце мая
#авария #ДТП #Брунцева
3
Апелляция по делу Брунцевой состоится в конце мая

31 минуту назад

Происшествия
Сокольского убийцу приговорили к 12 годам колонии строго режима
#суд #убийство
3
Сокольского убийцу приговорили к 12 годам колонии строго режима

51 минуту назад

Происшествия
В Хлевенском районе жена сама сдала пьяного мужа инспекторам ГИБДД
#ГИБДД
7
В Хлевенском районе жена сама сдала пьяного мужа инспекторам ГИБДД

сегодня, 14:31

Происшествия
«А тут мы всегда сливаем»: на улице 50 лет НЛМК поймали с поличным чёрного ассенизатора
#экология
19
«А тут мы всегда сливаем»: на улице 50 лет НЛМК поймали с поличным чёрного ассенизатора

сегодня, 13:42

Происшествия
Полицейские провели рейд у липецкого долгостроя, крышу которого облюбовали подростки
#крыша #дети
4
Полицейские провели рейд у липецкого долгостроя, крышу которого облюбовали подростки

сегодня, 12:56

Происшествия
Липчан и липчанок предупреждают опасаться плачущих детей на улице
17
Липчан и липчанок предупреждают опасаться плачущих детей на улице

сегодня, 12:46

Происшествия