Происшествия

40 минут назад

В Липецке с автомойки угнали «Мерседес»

5 958
#угон
В Липецке с автомойки угнали «Мерседес»

Дело автомойщика-угонщика направлено в суд.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, Прокуратурой Правобережного района Липецка направлено в суд уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 166 УК по факту угона автомобиля из автомойки.

По версии следствия, в ночь с 9 на 10 марта этого года 23-летний пьяный администратор автомойки на улице Студеновской угнал автомобиль «Мерседес-Бенц», который вместе с ключами оставили на мойке.

По словам самого мойщика, 8 марта к нему приехал постоянный клиент, который отставил «Мерседес-Бенц» около автомойки, при этом отдал ему ключи, чтобы загнать автомобиль и помыть. После мойки машину поставили за здание, чтобы не пылилась от дороги.

9 марта около 21:00 после работы мойщик поехал пить пиво, но примерно в 23:30 решил заехать на работу, где трое ребят ещё подрабатывали.  Администратор был не в настроении, потому что поругался со своей девушкой.

В ходе разговоров по душам 23-летний липчанин предложил своим товарищам немного посидеть в автомобиле, но потом решил съездить на нём за пивом. Когда машина тронулась, коллеги отговаривали водителя, обращая внимание на тот факт, что машина ему не принадлежит. Но тот решил прокатиться и сказал друзьям, что хорошо знает хозяина машины, и что тот разрешает ему иногда им пользоваться. Но на самом деле, никакого разрешения не было — машину можно было только перегнать после мойки.

Следуя в сторону магазина, водитель заметил в боковое зеркало, что за ним едет автомобиль сотрудников ГИБДД. По проблесковым маячкам он понял, что ему нужно остановиться, что и сделал. В 4.10 он был задержан инспекторами ДПС у дома №35 на улице 40 лет Октября.

У водителя спросили документы на автомобиль, водительское удостоверение, а также кому принадлежит автомобиль, и тот сразу признался, что «Мерседес» принадлежит клиенту мойки, и что он взял его без разрешения. Мойщик был доставлен в отдел полиции №5 Липецка, где сразу же раскаялся, но отметил, что угонять машину не хотел, просто собирался доехать на ней за пивом и поставить на место.

Теперь молодому человеку грозит наказание до 5 лет лишения свободы.
5 958
#угон

Комментарии (5)

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Я

21 минуту назад
Дона Роза, на Соколе круглосуточная пивнуха, где угловой раньше был
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Вот вам

23 минуты назад
пример ,сколько стоит любовь к пиву !
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весёлый

27 минут назад
В боевиках не такое насмотришься
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Егерь Кузьмич

28 минут назад
Губит людей не пиво, а авто марки мерседес)
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Дона Роза

31 минуту назад
Это в каком магазине продают пиво ночью?
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