За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 116 человек

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории региона зарегистрированы 29 583 случая новой коронавирусной инфекции, 26 812 человек выздоровели, 2 131 — лечится, 640 человек умерли. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 639 человек.

В больницах сегодня находятся 277 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 1 854 пациента с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 66 случаев инфицирования коронавирусом. Больше половины из них в Липецке — 43, на втором месте Грязинский район — 7, на третьем Лебедянский район — 5. В Добровском и Липецком районах — по 3, в Чаплыгинском районе — 2, в Данковском, Елецком и Хлевенском районах — по одному заболевшему.