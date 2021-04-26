Общество
сегодня, 11:09
Прокуратура тоже проверит жалобу на отказ в медпомощи в травмпункте
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Инцидент в травмпункте попал на видео.
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Напомним, в минувшую пятницу, 23 апреля мы сообщили о том, что в Липецке следователи проверяют жалобу на отказ пожилой женщине в медицинской помощи. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка проводится доследственная проверка по сообщению об отказе в медицинской помощи 74-летней пенсионерке в травмпунктах сразу двух больниц - областной детской больницы и Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед».
В Интернет попала история о том, что 3 марта 74-летняя женщина получила травму ноги, один из очевидцев доставил её в ближайший травмпункт - областной детской больницы, но в нем пенсионерку не приняли. Позже отказ женщина якобы получила и в Липецкой городской больнице №4 «Липецк-Мед»»: как сообщал очевидец, медработник сослался на невозможность транспортировки пациентки на этаж выше в рентгенкабинет.
Инцидент попал на видео: судя по ролику, мужчине, который просто стал случайным очевидцем травмирования пенсионерки у себя во дворе, в Липецкой городской больнице №4 «Липецк-Мед» предложили отвезти пострадавшую уже в третье место — в приёмное отделение областной больницы.
Ранее главный врач Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед» Юлия Агапова в интервью GOROD48 признала, что временно помещение травмпункта по причине ремонта перенесли во взрослую поликлинику, и рентгенкабинет там находится на втором этаже. Но она также сообщила, что у других пациентов никаких проблем с транспортировкой не возникало, а женщина, подходящая под описание в жалобе, к ним не обращалась.
Сегодня стало известно, что свою проверку по данному факту проведёт и прокуратура Липецкой области.
- Прокуратурой области организована проверка по информации в СМИ, в ходе которой будет дана правовая оценка соблюдению федерального законодательства в сфере здравоохранения указанными медучреждениями, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
В Интернет попала история о том, что 3 марта 74-летняя женщина получила травму ноги, один из очевидцев доставил её в ближайший травмпункт - областной детской больницы, но в нем пенсионерку не приняли. Позже отказ женщина якобы получила и в Липецкой городской больнице №4 «Липецк-Мед»»: как сообщал очевидец, медработник сослался на невозможность транспортировки пациентки на этаж выше в рентгенкабинет.
Инцидент попал на видео: судя по ролику, мужчине, который просто стал случайным очевидцем травмирования пенсионерки у себя во дворе, в Липецкой городской больнице №4 «Липецк-Мед» предложили отвезти пострадавшую уже в третье место — в приёмное отделение областной больницы.
Ранее главный врач Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед» Юлия Агапова в интервью GOROD48 признала, что временно помещение травмпункта по причине ремонта перенесли во взрослую поликлинику, и рентгенкабинет там находится на втором этаже. Но она также сообщила, что у других пациентов никаких проблем с транспортировкой не возникало, а женщина, подходящая под описание в жалобе, к ним не обращалась.
Сегодня стало известно, что свою проверку по данному факту проведёт и прокуратура Липецкой области.
- Прокуратурой области организована проверка по информации в СМИ, в ходе которой будет дана правовая оценка соблюдению федерального законодательства в сфере здравоохранения указанными медучреждениями, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
6 1096
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