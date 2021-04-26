Общество

сегодня, 11:09

Прокуратура тоже проверит жалобу на отказ в медпомощи в травмпункте

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#травмпункт #медицина
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Инцидент в травмпункте попал на видео.

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Напомним, в минувшую пятницу, 23 апреля мы сообщили о том, что в Липецке следователи проверяют жалобу на отказ пожилой женщине в медицинской помощи. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка проводится доследственная проверка по сообщению об отказе в медицинской помощи 74-летней пенсионерке в травмпунктах сразу двух больниц - областной детской больницы и Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед».

В Интернет попала история о том, что 3 марта 74-летняя женщина получила травму ноги, один из очевидцев доставил её в ближайший травмпункт - областной детской больницы, но в нем пенсионерку не приняли. Позже отказ женщина якобы получила и в Липецкой городской больнице №4 «Липецк-Мед»»: как сообщал очевидец, медработник сослался на невозможность транспортировки пациентки на этаж выше в рентгенкабинет.

Инцидент попал на видео: судя по ролику, мужчине, который просто стал случайным очевидцем травмирования пенсионерки у себя во дворе, в Липецкой городской больнице №4 «Липецк-Мед» предложили отвезти пострадавшую уже в третье место — в приёмное отделение областной больницы.

Ранее главный врач Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед» Юлия Агапова в интервью GOROD48 признала, что временно помещение травмпункта по причине ремонта перенесли во взрослую поликлинику, и рентгенкабинет там находится на втором этаже. Но она также сообщила, что у других пациентов никаких проблем с транспортировкой не возникало, а женщина, подходящая под описание в жалобе, к ним не обращалась.

Сегодня стало известно, что свою проверку по данному факту проведёт и прокуратура Липецкой области.

- Прокуратурой области организована проверка по информации в СМИ, в ходе которой будет дана правовая оценка соблюдению федерального законодательства в сфере здравоохранения указанными медучреждениями, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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#травмпункт #медицина
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Комментарии (6)

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Мужик

24 минуты назад
А сынок вместо того что бы жалобы строчить и телефончиком во всех тыкать башку бы включал,в детской детей лечат и корона ничего в этом плане не изменила.А на Тракторном мог бы и сам на этаж выше её поднять,мать родная всё таки....
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Липчанин

29 минут назад
Как же так, они герои и каждый день на передовой
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автоподстава

36 минут назад
кто то хочет бабла срубить,.
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Алоизий

36 минут назад
Полная дезорганизация здравоохранения. ЗдравоЗахоронение!
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кокс

38 минут назад
рентген всегда должен быть на первом этаже такой бред делать рентген кабинет на последующих этажах и не важно есть лифт или нет в здании.
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Когда коту делать нечего...

53 минуты назад
На пустом месте развели бодягу!
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