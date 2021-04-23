Общество

17 минут назад

В Липецке следователи проверяют жалобу на отказ в медпомощи в травмпунктах

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#травмпункт #медицина
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В Липецке следователи проверяют жалобу на отказ в медпомощи в травмпунктах

Историей 74-летней пенсионерки заинтересовался следственный комитет.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка проводится доследственная проверка по сообщению об отказе в медицинской помощи 74-летней пенсионерке в травмпунктах сразу двух липецких больниц - областной детской больницы и Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед».

В Интернет попала история о том, что 3 марта 74-летняя женщина получила травму ноги, один из очевидцев доставил её ближайший травмпункт областной детской больницы, но там её не приняли. Позже отказ женщина якобы получила и в Липецкой городской больнице №4 «Липецк-Мед»»: как сообщал очевидец, там медработник сослался на невозможность транспортировки пациентки на этаж выше в помещение рентгенкабинета.

- Эта история не подтверждается, - сообщила GOROD48 главный врач Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед» Юлия Агапова. - Параллельно мы проводим свою внутреннюю проверку. По официальным данным — а у нас ведётся журнал учёта, такая пациентка вообще к нам не обращалась.

В Управлении здравоохранения Липецкой области создан целый отдел жалоб и обращений граждан. Как сообщила GOROD48 начальник этого отдела Татьяна Толмачева, она подобной жалобы не припомнит — вероятно, женщина в отдел жалоб не обращалась. Хотя вообще липчане делают это достаточно активно: в день на «горячую линию» поступают по 7-10 обращений, но, в основном, просят помочь записаться к специалисту, жалуются, что не дают направления. Но таких жалоб, чтобы пациенту отказали в травмпункте, ещё не было.

- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, - отмечают в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области. - По результатам доследственной проверки будет принято решение.
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#травмпункт #медицина
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