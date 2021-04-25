Спорт

57 минут назад

«Коля-Домкрат» из Липецкого района установил 25 рекордов в Кубке мира

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#Пауэрлифтинг #Николай Грачёв
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«Коля-Домкрат» из Липецкого района установил 25 рекордов в Кубке мира

Сам рекордсмен считает, что мог показать результаты и выше, но мышцы болели после того, как перед стартом он в родной деревне разгрузил «КамАЗ» асфальта двумя вёдрами. 

Кубок мира по силовому троеборью по версии Национальной федерации пауэрлифтинга (НАП) в Белгороде вылился в триумф уникального атлета из Липецкого района Николая Грачёва.

Единственный наш земляк, трижды занесённый в «Книгу рекордов Гиннесса», знаменит тем, что при собственном небольшом весе – около 50 кг умеет поднимать умопомрачительные тяжести. 

На днях атлет отпраздновал 65-летие, что дало ему возможность перейти в новую возрастную категорию – 65-69 лет. Но очередной возрастной рубеж не остудил пыла Николая Владимировича, скорее – наоборот. В Кубке мира в Белгороде он подал заявку на выступление в двух категориях – собственно троеборье и двоеборье, состоящее из жима штанги лёжа и становой тяги. И принялся с юношеским пылом крушить прежние высшие мировые достижения.

Описать выступление Грачёва можно одной фразой: что ни подход, то рекорд мира. Во втором, третьем и призовом четвёртом (даётся только тем, у кого все три предыдущие попытки вышли удачными, прим.) подходах он бил уже свои собственные установленные только что мировые достижения.

В итоге переписанная таблица рекордов мира среди ветеранов старше 65 лет в весовой категории до 52 кг теперь выглядит так: приседание со штангой – 81 кг, жим лёжа – 76 кг, становая тяга – 126 кг. В сумме это дало 283 килограмма. Поскольку после каждого законченного цикла (приседание, жим и тяга) обновлялась и общая сумма, то Грачёв в этом упражнении установил 16 (!) рекордов мира.

Ещё 9 рекордов он поставил в двоеборье, поэтому общее количество высших мировых достижений равняется 25! Если бы было можно, то липецкому силачу можно было бы присудить и рекорд за… количество рекордов на одних соревнованиях. 

- Не хочу хвастаться, но за меня в буквальном смысле в Белгороде болел весь зал – любители спорта, другие атлеты, - говорит Грачёв, - После соревнования коллеги-силачи в шутливой форме дали мне новое прозвище – Коля-Домкрат. Честно говоря, оно мне… нравится!

Отдельно отметим, что Грачёв выступал без специальной экипировки, которая позволяет немного улучшить результат атлета и с обязательным допинг-контролем.

Правда, сам атлет нашёл повод и для недовольства своими результатами. Говорит, что мог улучшить результаты, особенно – в приседании. Помешала не долеченная травма ноги, а также участие в хозяйственных работах в родной Новой Деревне за несколько дней до выступления в Кубке мира.

- Пришлось вручную разгрузить «КамАЗ» асфальта, - рассказывает «Домкрат», - Носил его вёдрами. Чтобы было быстрее, брал два ведра по 30 литров – выходило каждый раз больше собственного веса. Вот мышцы и забились, до начала соревнования «не отпустило». 

На счёту Николай Грачёва теперь 391 мировой рекорд в силовых видах спорта – пауэрлифтинге и его отдельных упражнениях, гиревом спорте и тяжёлой атлетике. И останавливаться на достигнутом он не планирует!

На фото Николай Грачёв тренируется у себя в деревне во дворе собственного дома


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#Пауэрлифтинг #Николай Грачёв
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Комментарии (6)

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Доктор Мясников

13 минут назад
Молодец ты конечно , Николай. Но нагрузки нужно снижать. Возраст, все таки.
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Горожанин

15 минут назад
Вот из-за таких и увеличивают пенсионный возраст. А так, молодец мужик, здоровья и долгих лет!
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весёлый

18 минут назад
Умница ,надо на бордюрах поработать сезон и ещё 25 рекордов сделает
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Михалыч

18 минут назад
Здоровья и долгих лет этому атлету!
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Лавочница

29 минут назад
В полной нищете люди живут. (
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Скрепно

33 минуты назад
Видок не очень.
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