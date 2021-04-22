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Марсоход NASA впервые получил кислород из атмосферы Марса

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#Марс #космос #кислород #НАСА

Марсоход Perseverance впервые смог получить кислород из атмосферы Марса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте НАСА.

Марсоход Perseverance, который NASA запустило на Марс в июле 2020 года, смог получить кислород из атмосферы планеты, - говорится на сайте американского космического ведомства.

"Растущий список открытий Perseverance, новейшего шестиколесного робота NASA на марсианской поверхности, включает преобразование части тонкой, богатой диоксидом углерода атмосферы в кислород", — говорится в сообщении.

Соответствующее испытание марсоход провел 20 апреля, на 60-й день пребывания на планете, - передает РБК.

Это открытие поможет в будущем обеспечить космонавтов воздухом, пригодным для дыхания. Притом что атмосфера красной планеты на 96% состоит из углекислого газа. Помимо этого, преобразование местной атмосферы в кислород должно позволить в будущем производить топливо на Марсе. Все это приближает высадку туда человека, - считают в NASA.

Цель миссии — поиск следов жизни в кратере Езеро, сбор образцов горных пород и отложений, а также изучение климата планеты. 22 февраля ракета совершила посадку на поверхность Марса. В начале марта марсоход провел свой первый после посадки тест-драйв.

А 19 апреля беспилотный вертолет NASA Ingenuity, прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance, успешно совершил первый испытательный полет на "красной" планете.
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#Марс #космос #кислород #НАСА

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