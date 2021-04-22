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Марсоход NASA впервые получил кислород из атмосферы Марса
Марсоход Perseverance впервые смог получить кислород из атмосферы Марса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте НАСА.
"Растущий список открытий Perseverance, новейшего шестиколесного робота NASA на марсианской поверхности, включает преобразование части тонкой, богатой диоксидом углерода атмосферы в кислород", — говорится в сообщении.
Соответствующее испытание марсоход провел 20 апреля, на 60-й день пребывания на планете, - передает РБК.
Это открытие поможет в будущем обеспечить космонавтов воздухом, пригодным для дыхания. Притом что атмосфера красной планеты на 96% состоит из углекислого газа. Помимо этого, преобразование местной атмосферы в кислород должно позволить в будущем производить топливо на Марсе. Все это приближает высадку туда человека, - считают в NASA.
Цель миссии — поиск следов жизни в кратере Езеро, сбор образцов горных пород и отложений, а также изучение климата планеты. 22 февраля ракета совершила посадку на поверхность Марса. В начале марта марсоход провел свой первый после посадки тест-драйв.
А 19 апреля беспилотный вертолет NASA Ingenuity, прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance, успешно совершил первый испытательный полет на "красной" планете.