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На Марсе совершил первый полет беспилотный вертолет NASA

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#NASA #полет #Марс #космос

Беспилотный вертолет NASA Ingenuity, прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance, 19 апреля 2021 года успешно совершил первый испытательный полет на "красной" планете.

Беспилотный вертолет Ingenuity провел первый испытательный полет на Марсе, - передает РБК.

"Данные показывают: вертолет совершил успешный первый полет", — говорится в Twitter NASA.

Беспилотный вертолет NASA Ingenuity прибыл на планету вместе с марсоходом Perseverance. Ракета с марсоходом была запущена в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. В феврале американский ровер высадился в кратере Езеро. Ранее с помощью спутниковых данных там была обнаружена бывшая дельта реки, впадавшей в большое озеро. Ученые считают, что в кратере могли сохраниться следы жизни.

Аппарат весит почти 2 килограмма и стоит 85 миллионов долларов, - передает Телеканал 360. Он поднялся в воздух примерно на 3 метра и продержался на этой высоте около 30 секунд, несмотря на низкую плотность атмосферы и риски, связанные с холодными марсианскими ночами. После этого дрон совершил посадку. Вертолет передал на Землю снимки со своей видеокамеры и данные с марсохода Perseverance. Это был первый в истории человечества контролируемый полет на другой планете, - отмечает ведомство.

Сотрудники NASA радостно встретили этот момент. Они хлопали и смеялись.

Изначально запуск вертолета должен был пройти 11 апреля. Однако сроки несколько раз сдвигали.

Гравитация на Марсе равна примерно трети гравитации Земли, а плотность атмосферы составляет лишь 1%. Поэтому организовывать полеты на этой планете гораздо сложнее. Ночью температура на Марсе может опускаться до −90 градусов. От такого мороза незащищенные электрические компоненты устройств могут замерзнуть и треснуть.

По данным газеты Business Insider, устройство оснащено парой лопастей, которые вращаются в противоположных направлениях. Они способны двигаться со скоростью 2400 оборотов в минуту, что примерно в восемь раз больше скорости лопастей пассажирского вертолета на нашей планете. Еще беспилотник имеет шесть солнечных батарей. Больше всего их энергии уходит на то, чтобы согревать дрон во время ночей.




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#NASA #полет #Марс #космос

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