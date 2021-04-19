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На Марсе совершил первый полет беспилотный вертолет NASA
Беспилотный вертолет NASA Ingenuity, прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance, 19 апреля 2021 года успешно совершил первый испытательный полет на "красной" планете.
"Данные показывают: вертолет совершил успешный первый полет", — говорится в Twitter NASA.
Беспилотный вертолет NASA Ingenuity прибыл на планету вместе с марсоходом Perseverance. Ракета с марсоходом была запущена в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. В феврале американский ровер высадился в кратере Езеро. Ранее с помощью спутниковых данных там была обнаружена бывшая дельта реки, впадавшей в большое озеро. Ученые считают, что в кратере могли сохраниться следы жизни.
Аппарат весит почти 2 килограмма и стоит 85 миллионов долларов, - передает Телеканал 360. Он поднялся в воздух примерно на 3 метра и продержался на этой высоте около 30 секунд, несмотря на низкую плотность атмосферы и риски, связанные с холодными марсианскими ночами. После этого дрон совершил посадку. Вертолет передал на Землю снимки со своей видеокамеры и данные с марсохода Perseverance. Это был первый в истории человечества контролируемый полет на другой планете, - отмечает ведомство.
Сотрудники NASA радостно встретили этот момент. Они хлопали и смеялись.
Изначально запуск вертолета должен был пройти 11 апреля. Однако сроки несколько раз сдвигали.
Гравитация на Марсе равна примерно трети гравитации Земли, а плотность атмосферы составляет лишь 1%. Поэтому организовывать полеты на этой планете гораздо сложнее. Ночью температура на Марсе может опускаться до −90 градусов. От такого мороза незащищенные электрические компоненты устройств могут замерзнуть и треснуть.
По данным газеты Business Insider, устройство оснащено парой лопастей, которые вращаются в противоположных направлениях. Они способны двигаться со скоростью 2400 оборотов в минуту, что примерно в восемь раз больше скорости лопастей пассажирского вертолета на нашей планете. Еще беспилотник имеет шесть солнечных батарей. Больше всего их энергии уходит на то, чтобы согревать дрон во время ночей.