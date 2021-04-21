Почти на двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду

22 апреля с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся потребители домов №№ 13, 15, 17, 19, 21, 23 по улице Краснознаменной, №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 10, 10а по улице К. Шаталовой, №№ 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 25, 26 по улице 6-й Гвардейской Дивизии, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 12, 19, 14, 16, 18, 21, 20, 23 по улице Молодежной, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 по улице Кондарева, №№ 1, 3, 5, 5а, 7, 9 по улице Юбилейной, № 8 по улице Жуковского. ЛГЭК временно приостановит подачу воды из-за замены и ревизии запорной арматуры на улице Краснознаменной.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды у жителей частного сектора улиц Смирнова, Солнечной, Медицинской, Городовикова, Рябиновой, Рудничной, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной – воду отключат по заявке ООО «Спецфундаментстрой-С» для проведения ремонтных работ. Кроме того, из-за работ, которые будет проводить ООО «УК АДС», ЛГЭК приостановит подачу воды в дома №№ 20а, 22, 24 по улице адмирала Макарова.



Холодную воду на все участки подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 09:00 до 17:00 отключат горячую воду в домах №№ 10, 11, 14, 18 по улице Юношеской, №№ 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, № 5 по улице Ударников, № 7 по улице Геологической. ЛГЭК будет проводить ремонтные работы на тепловых сетях.



С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах №№ 11, 13, вл.18б, 19, 23 по улице Юношеской, №№ 15, 18, 19, 20, 21, 22 по улице Ново-Весовой, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 по улице Ударников, кроме того обесточат частный сектор улицы Ново-Весовой. ЛГЭК приостановит подачу электроэнергии из-за ремонтных работ на изношенных электрических сетях.

