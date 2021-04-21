В России

57 минут назад

Жительницу Воронежской области осудили за убийство новорожденного ребенка

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#убийство новорожденного

33-летнюю мать троих детей осудили на 4 года ограничения свободы.

33-летняя жительница Каменского района Воронежской области признана виновной в убийстве своего новорожденного сына. Ее осудили по статье 106 УК РФ к 4 годам ограничения свободы.

Следствие и суд установили, что 33-летняя жительница п.г.т. Каменка, будучи матерью троих несовершеннолетних, не желала рождения четвертого ребенка, в связи с чем умышленно скрывала свою беременность от родственников, знакомых и медработников. В сентябре прошлого года обвиняемая, находясь в комнате общежития по ул. Привокзальная пгт. Каменка, самостоятельно родила здорового мальчика, которого положила в пластиковое ведро, а затем, убедившись, что новорожденный не подает признаков жизни, вынесла его на улицу и закопала в землю рядом с домом. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка стала острая дыхательная недостаточность в результате попадания в легкие новорожденного мекония и околоплодных вод, осложнившаяся развитием асфиксии и гнойной пневмонии, - сообщается на сайте СК РФ по региону.

В ходе следствия женщина полностью признала вину в совершенном преступлении, по результатам проведенной комплексной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемая признана вменяемой в момент совершения инкриминируемого деяния. Ее вина также подтверждалась показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, протоколами следственных действий, иными материалами уголовного дела, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал глава Острогожского межрайонного следственного отдела регионального управления СК РФ Игорь Долгих.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.
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#убийство новорожденного

Комментарии (1)

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М.Х.П

16 минут назад
Лишить её материнства и реально дать срок, зачем детям такая мать.Они подрастут, как она в глаза им будет смотреть. Звери и то детей не бросают.Очем думала раньше. Грех на всю жизнь.
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