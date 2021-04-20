За ямы, выбоины и неровности на дорогах Липецка прокуратура возбудила 12 административных дел

Наказания грозят и должностному, и юрлицу департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка.

Также в суд направлено 6 исков к администрации города Липецка и департаменту дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка с требованиями устранить нарушения стандарта в части содержания улично-дорожной сети.







Добавим, что сегодня пресс-служба мэрии сообщила, что в областном центре приводят в порядок дороги. С начала месяца израсходовали около 135 тонн литой и горячей асфальтобетонной смеси и устранили порядка 1000 квадратных метров ям более чем на 50-ти липецких дорогах. Среди них улицы Коммунальная, Монтажников, Звездная, Теперика, Урицкого, Водопьянова, Кривенкова, Горького, Ангарская, Вермишева и другие. Сегодня специалисты «латают» выбоины на улице Нижняя Логовая. В списке на эту неделю еще более 20 улиц – Ушинского, Поселковая, Смирнова, Металлистов, Детская и другие. Кроме того, в планах и завершение ремонта дорожного полотна «большими картами» на улице Салтыкова-Щедрина.





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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, прокуратура Советского района Липецка и ОГИБДД УМВД России по городу Липецку проверили соблюдение действующего законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. Но липецкие дороги не прошли проверку на соответствие ГОСТу «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения, связанные с ненадлежащим эксплуатационным состоянием дорог по улицам Циолковского, Терешковой, Коммунальная, Филипченко, Звездная, а также на кольцевой развязке в районе Центрального рынка при пересечении улиц Папина и Неделина. На всех этих улицах проверяющие обнаружили ямы, выбоины и неровности.В отношении должностного лица департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка и в отношении юридического лица - департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка 16 апреля прокурор возбудил 12 дел об административных правонарушениях. Рассматривать их будут в мировом судебном участке.