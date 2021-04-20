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В МИД РФ заявили о скором возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта

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#Египет #туризм #чартеры

Чартерные рейсы из России на курорты Египта планируется возобновить в ближайшее время.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что российские власти рассчитывают, что чартерные рейсы на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — будут открыты в ближайшее время, - передает РИА Новости.

"Всё идёт по плану, думаю, что скоро объявят. Это уже объявление будет на другом уровне. Думаю, что практически всё уже предрешено", - заявил Богданов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с Египтом.

По ее словам, сейчас единственная легальная возможность поехать на курорты Египта — воспользоваться прямым рейсом до Каира, а оттуда доехать до туристического района наземным способом, - передает RT.

"Как только будут объявлены сроки, конечно, время возобновления чартерных рейсов и полноценного развёртывания чартерных полётных программ будет напрямую зависеть от допусков, которые будет давать Росавиация", — заявила она в интервью "Говорит Москва".

Она отметила, что если это будет сделано оперативно, то туроператорам потребуется 2-3 недели, чтобы сформировать программы и запустить продажи.
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#Египет #туризм #чартеры

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