Происшествия
24 минуты назад
В Липецке на дороге неожиданно забил фонтан
Воду уже откачивают.
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Сегодня вечером в Липецке в районе домов №23 - №26 на улице Гагарина прямо на проезжей части из-под земли забил фонтан.
- Здесь, кажется, сейчас что-то будет: улица Гагарина, в первый раз такое вижу: я поворачивал, и прямо на моих глазах на дороге неожиданно начинает образовываться фонтан, - прокомментировал видео его автор.
- Проблема наша, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК. - Идёт откачка воды из колодца, затем определят причину и устранят утечку.
- Здесь, кажется, сейчас что-то будет: улица Гагарина, в первый раз такое вижу: я поворачивал, и прямо на моих глазах на дороге неожиданно начинает образовываться фонтан, - прокомментировал видео его автор.
- Проблема наша, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК. - Идёт откачка воды из колодца, затем определят причину и устранят утечку.
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Липчанин
Кот бегемот