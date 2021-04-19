Происшествия

24 минуты назад

В Липецке на дороге неожиданно забил фонтан

3 376
#ЖКХ #дорога
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Воду уже откачивают.

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Сегодня вечером в Липецке в районе домов №23 - №26 на улице Гагарина прямо на проезжей части из-под земли забил фонтан.

- Здесь, кажется, сейчас что-то будет: улица Гагарина, в первый раз такое вижу: я поворачивал, и прямо на моих глазах на дороге неожиданно начинает образовываться фонтан, - прокомментировал видео его автор.

- Проблема наша, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК. - Идёт откачка воды из колодца, затем определят причину и устранят утечку.
3 376
#ЖКХ #дорога
2

Комментарии (3)

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2 минуты назад
#парад_фонтанов
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Липчанин

8 минут назад
Это опять гулевский фонтаны делает, теперь на дорогах.
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Кот бегемот

8 минут назад
Так ведь Липецк город фонтанов
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