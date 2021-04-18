Коронавирус
36 минут назад
Больше половины из выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом относятся к Липецку
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За последние сутки в Липецкой области подтверждены 73 случая инфицирования коронавирусом. По данным областного оперштаба, больше половины из этих случаев - 38, выявлены в Липецке. Остальные случаи распределены по муниципалитетам следующим образом:
Елец - 1;
Воловский район - 1;
Грязинский район - 8;
Добринский район - 6;
Добровский район - 3;
Долгоруковский район -1;
Елецкий район - 1;
Задонский район - 5;
Лебедянский район - 3;
Липецкий район - 2;
Усманский район - 4.
По состоянию на час дня 18 апреля в больницах области находятся 267 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1790 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
Елец - 1;
Воловский район - 1;
Грязинский район - 8;
Добринский район - 6;
Добровский район - 3;
Долгоруковский район -1;
Елецкий район - 1;
Задонский район - 5;
Лебедянский район - 3;
Липецкий район - 2;
Усманский район - 4.
По состоянию на час дня 18 апреля в больницах области находятся 267 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1790 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
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Маргарита