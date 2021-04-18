Коронавирус

36 минут назад

Больше половины из выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом относятся к Липецку

1 251
#коронавирус
Больше половины из выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом относятся к Липецку
За последние сутки в Липецкой области подтверждены 73 случая инфицирования коронавирусом. По данным областного оперштаба, больше половины из этих случаев - 38, выявлены в Липецке. Остальные случаи распределены по муниципалитетам следующим образом: 

Елец - 1; 
Воловский район - 1;  
Грязинский район - 8;  
Добринский район - 6;  
Добровский район - 3;  
Долгоруковский район -1;  
Елецкий район - 1;  
Задонский район - 5;  
Лебедянский район - 3;  
Липецкий район - 2;  
Усманский район - 4.

По состоянию на час дня 18 апреля в больницах области находятся 267 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1790 пациентов с лёгкой формой COVID-19. 
1 251
#коронавирус

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Маргарита

13 минут назад
Вчера писали-лечатся на дому 2400.человек,сегодня 1790.хоть бы за цифрами следили
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области лечится дома 2401 пациент с лёгкой формой COVID-19
#коронавирус
11
В Липецкой области лечится дома 2401 пациент с лёгкой формой COVID-19

вчера, 14:15

Коронавирус
За сутки в Липецкой области от COVID-19 умерли четыре человека
#коронавирус
9
За сутки в Липецкой области от COVID-19 умерли четыре человека

вчера, 11:10

Коронавирус
Коронавирус в России: заградительные кордоны с Турцией
#коронавирус
40
Коронавирус в России: заградительные кордоны с Турцией

вчера, 08:32

Коронавирус
За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 90 человек
#коронавирус
3
За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 90 человек

16.04.2021 15:06

Коронавирус
За сутки в Липецкой области подтверждены 74 случая коронавирусной инфекции
#коронавирус
4
За сутки в Липецкой области подтверждены 74 случая коронавирусной инфекции

16.04.2021 11:14

Коронавирус
Новое о коронавирусе к 16 апреля: после заражения SARS-CoV-2 могут отмирать раковые клетки
#коронавирус
1
Новое о коронавирусе к 16 апреля: после заражения SARS-CoV-2 могут отмирать раковые клетки

16.04.2021 08:36

Коронавирус