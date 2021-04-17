Общество

18 минут назад

«А ходить по воздуху?»

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#ремонт #дорога #благоустройство
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«А ходить по воздуху?»

Ремонт на улице 50 лет НЛМК идёт только четвёртый день, а липчане уже недовольны.

14 апреля началась реновация улицы 50 лет НЛМК. Сегодня идёт только четвертый день с начала работ, а липчане уже недовольны.

- Сегодня была рядом с ТЦ «Метро», тротуара просто нет! - Сообщила GOROD48 автор этих снимков по имени Светлана. - Ходить по воздуху, наверное, нужно, думают строители.

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Напомним, реновацию улицы 50 лет НЛМК доверили подрядной организации ООО «Стройотдел». 14 апреля она начала демонтаж остатков асфальта на пешеходных дорожках и старого бортового камня. Пока мэрия не разрешает подрядной организации перекрывать улицу и разбирать дорогу. В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства решили вначале обустроить объездные пути, которые появятся как на четной, так и на нечетной сторонах улицы и станут альтернативными маршрутами для проезда. Завершить работы по обустройству объездных путей собираются к маю, после чего проезд по улице 50 лет НЛМК будет перекрыт.

Реконструкция улицы 50 лет НЛМК затронет участок протяженностью 1,7 километра - от кольцевой развязки в районе ТЦ «Юбилейный» до улицы Механизаторов. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» здесь приведут в порядок дорожное полотно, обустроят карманы для общественного транспорта, построят пешеходные зоны и велодорожки, смонтируют сеть ливневой канализации и построят местные очистные сооружения. Все работы по муниципальному контракту должны быть завершены к осени 2022 года.

Стоимость контракта по реконструкции улицы 50 лет НЛМК составила 477,1 миллиона рублей.
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#ремонт #дорога #благоустройство
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Комментарии (3)

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Ванька Грозный

5 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!)
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Выход один

6 минут назад
Писать на эту брать в Москву. Никаких сил нет с ними. Замахали.
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