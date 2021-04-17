Коронавирус в России: заградительные кордоны с Турцией

Россияне не смогут отдохнуть на майские праздники в Турции – Россия ограничивает сообщение с этой страной из-за роста случаев в ней коронавирусной инфекции. Туроператоры ищут варианты для замены. Снижение заболеваемости замедлилось – эксперты просят не спешить с отменой коронавирусных ограничений в регионах. Эпидемиологи России и Италии начнут совместно изучать действие вакцин на штаммы SARS-CoV-2.

Эпидемический процесс по коронавирусной инфекции в России эксперты называют стабильным - суточный прирост на этой неделе не пересекал границу в 9 тысяч случаев, а в среду число подтвержденных случаев заражения составило 8 173, это минимум с 28 сентября. Однако в целом темпы сокращения случаев замедлились. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 42 758 инфицированных, сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 4 684 148 человек, умерли 104 795 человек.



В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, продолжает сокращаться – с понедельника по пятницу регистрировалось от 74 до 78 человек. Число летальных случаев составило 595 человек. Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 28 890 случаев новой коронавирусной инфекции, 25 620 человек выздоровели.



Турция оказалась в центре внимания на этой неделе. Россияне, соскучившиеся по теплу и морю, уже бронировали билеты на майские праздники. Вирус внес коррективы в эти планы. Резкий скачок заболеваемости заставил закрыть границы между двумя странами. Россия все-таки ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Не будет сообщения и с Танзанией. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщила в начале недели вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС. «Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля сего года до 1 июня сего года. За исключением направлений, необходимых для участия акционерного общества «Концерн Титан-2» в строительстве атомной электростанции <...>, вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе на территории Турецкой Республики, а также сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю: Москва - Стамбул, Стамбул – Москва», - сказала Голикова. Авиасообщение возобновится, как только стабилизируется ситуация с новой инфекцией. «И если ситуация в Турецкой Республике и республике Танзания стабилизируется, то мы будем оперативно информировать наших граждан, чтобы они имели возможность покупать туры в эти государства», - пояснила вице-премьер.



Граждане РФ, которые уже находятся в Турции, смогут вернуться домой чартерными рейсами. Голикова добавила, что россияне смогут завершить отдых и вернуться планово или улететь вывозными рейсами, пишет «Российская газета». Тем, кто только планировал отдохнуть в Турции, рекомендовано перенести отдых на более поздний срок. На возникшие вопросы нынешних и будущих отдыхающих готовы ответить специалисты горячей линии по ситуации с ограничением полетов в Турцию и Танзанию, которую запустили ОНФ и Ростуризм, сообщает пресс-служба Народного фронта. «На горячей линии туристы смогут узнать всю актуальную информацию и варианты действий, исходя из каждой конкретной ситуации. Также можно узнать телефоны горячих линий всех туроператоров, которые работают на временно закрытых направлениях, контакты авиакомпаний и консульств, если вы - самостоятельный путешественник», - цитируется в пресс-релизе сообщение Ростуризма.



Из Турции и других зарубежных стран россияне будут возвращаться по новым, более строгим правилам – все они должны будут сдать тест на коронавирус в течение трех дней с момента прибытия и загрузить результат на портал госуслуг. При том, не имеет значения, каким видом транспорта россияне вернутся - прилетят они самолетом или приедут поездом или на автомобиле. Новый порядок введен постановлением главного государственного санитарного врача России. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. С лета прошлого года, когда было частично восстановлено авиасообщение с некоторыми странами, - проверку на «носительство» вируса в трехдневный срок проходили только прибывающие из-за рубежа авиапассажиры. Теперь эта процедура ожидает всех возвращающихся с отдыха или из командировок пассажиров. Тест также должны сдавать не только россияне, но и граждане государств - членов Евразийского экономического союза. Новые правила были введены из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в ряде стран.



В МИД России также предупредили россиян о больших рисках поездок за рубеж из-за нестабильной эпидемической обстановки в мире. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС. «Со своей стороны хотели бы отметить, что, учитывая эпидемиологическую обстановку в мире, вновь повторяем рекомендации тем, кто запланировал путешествия, особенно в туристических целях. Любая зарубежная поездка сопряжена в данный период с большими рисками», отметила Мария Захарова. Чтобы не оставить россиян без отдыха, туроператоры уже готовят замены, пишет «Российская газета». Вместо закрытой Турции они предлагают альтернативные варианты по России – на черноморское побережье, туристы могут отправиться в речные круизы по России или устроить отдых на Алтае, в Карелии, на Кавказе или по не совсем привычным направлениям – на Сахалин, Камчатку. А можно перенести поездку в Турцию на более поздний срок, например, на осень.



Эксперты надеются, что принятые ограничения позволят и дальше держать ситуацию с распространением новой инфекции под контролем. Тем более, что положительные тенденции в России пока сохраняются. Ситуация с распространением коронавируса в России стабильна, сообщила на своем брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова, передают РИА Новости. Экспертов настораживает лишь то, что темпы снижения заболеваемости COVID-19 замедлились. «В Российской Федерации благодаря системно проводимым мероприятиям ситуация стабилизируется, но хочу отметить, что темпы снижения заболеваемости замедлились. Последние три недели наблюдаем снижение не более чем на 1,5% от недели к неделе, притом что в апреле это снижение составляло 12% от недели к неделе. То есть темпы, безусловно, замедлились, мы практически стоим на месте», - пояснила глава ведомства. В регионах, где поспешили снять ограничения, фиксируется ухудшение. «В течение двух недель после таких решений [отмены некоторых ограничений] мы отмечаем вновь после стабилизации, после снижения цифр, рост заболеваемости среди населения старшей возрастной группы, а также среди молодежи. В регионах, где снимают ограничения, осложнение ситуации на сегодняшний день, к сожалению, совершенно четко регистрируется», - добавила Анна Попова.



У экспертов убавляется оптимизм. Ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын считает, что в России возможен дальнейший рост количества заразившихся коронавирусной инфекцией, хотя вряд ли он будет сильным. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Москва-24». «Боюсь, что какой-то рост будет, тенденция наметилась, но будет ли он таким взрывным и кошмарным, как в Турции сейчас - надеюсь, что нет», - пояснил он. По мнению Анны Поповой, дальнейшее развитие ситуации с пандемией, по словам Поповой, будет зависеть в том числе от завоза мутировавших штаммов. Вирусолог, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Аграновский доверяет вакцинации, которая проходит сейчас в стране и считает, что крупная вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в предстоящем теплом сезоне маловероятна. В эфире телеканала «Москва-24» он подчеркнул, что российские вакцины эффективны против обнаруженных штаммов коронавируса. «Пока избегающие вакцин штаммы не обнаружены. Это, конечно, не исключает полностью, что они могут появиться, но пока таких нет».



В России готовятся отразить новые всплески коронавирусной инфекции, которые могут прийти в страну из Европы - премьер-министр Михаил Мишустин поручил готовить дополнительные меры против распространения коронавируса. «Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса, и сейчас специалисты проверяют действие наших вакцин против новых штаммов», - сказал глава правительства на совещании по вопросам производства и обращения вакцин от COVID-19, его слова передает «Российская газета». Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает, что России удалось избежать драматического сценария эпидемии коронавирусной инфекции – в регионах привились достаточно людей, чтобы сделать эпидемическую ситуацию управляемой, передает ТАСС. «Сегодня рано подводить итоги пандемии, она продолжается. Но мы с уверенностью можем сказать, что слаженные действия медицинских работников, организаторов здравоохранения под руководством президента позволили избежать драматического сценария», - отметил он. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании коллегии Минздрава РФ высказала мнение, что темпы вакцинации от коронавирусной инфекции позволяют надеяться на скорое снятие ограничений. «Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты». Она добавила, что число привившихся от COVID-19 в России превысило 8 миллионов человек.



Российские и итальянские ученые объединяются, чтобы исследовать, могут ли существующие вакцины защищать от разных штаммов SARS-CoV-2. Этой работой займутся ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в рамках меморандума о сотрудничестве с итальянским Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. Меморандум представители двух научных сообществ подписали на этой неделе. Об этом сообщил ТАСС директор разработавшего вакцину центра Александр Гинцбург. «Итальянский институт обладает, наверное, самой представительной коллекцией по различным штаммам в Европе. Мы готовы на расширенном варианте, на их коллекции, провести исследования протективных возможностей «Спутника V» на тех штаммах, которые нас интересуют, и на тех штаммах, которые сейчас актуальны как для Италии, так и для ЕС», - отметил российский ученый. Эксперты также хотят изучить, удастся ли благодаря комбинации вакцин – а именно, второй дозе другой вакцины увеличить эффективность защиты. Российская вакцина «Спутник V» будет изучаться в римском Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в сочетании с вакцинами компаний AstraZeneca, Pfizer, Moderna. «Спутник V» был выбран как одна из качественных мировых разработок. Как сообщили в Росздравнадзоре, многостадийная очистка препарата исключает попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов. По словам главы ведомства Аллы Самойловой, ни одного случая возникновения тромбов после вакцинации от коронавируса этим препаратом не выявлено.



Более 80 уголовных дел, связанных с заражением людей коронавирусной инфекцией по неосторожности, возбуждено в России. Об этом сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой, выступая на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщает ТАСС. Речь идет о полностью доказанных ситуациях. Александр Горовой рассказал, что уже установлена уголовная ответственность с момента пандемии на территории России за распространение ложных сведений, касаемых эпидемиологических угроз. За прошедший год было возбуждено 23 уголовных дела по 207 статье УК РФ.