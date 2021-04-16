Лисы и наседка с цыплятами довели до колонии

33-летнего мужчину отправили на два года в колонию за конфликт с главой сельсовета и следователем: одного он ударил по голове, другому угрожал убийством.

Добринский районный суд вынес приговор 33-летнему жителю деревни Большая Плавица, которого признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти и в угрозе убийством и причинению вреда здоровью в отношении следователя.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, житель деревни Большая Плавица неоднократно жаловался по номеру ЕДС «112» на нашествие лис на деревню. У него самого лиса утащила наседку с цыплятами.



Жалобы в ЕДС о выходе диких лис к населенному пункту для принятия мер были переадресованы главе Тихвинского сельсовета и 7 июня 2020 года он лично пришёл побеседовать с мужчиной. Но разговор не заладился. Глава сельсовета отметил, что если бы во дворе мужчины не было некошеной травы, то и лисам бы прятаться было негде.



В ответ на замечание о беспорядке мужчина разозлился и нанёс главе Тихвинского сельсовета удар головой в область лица. Медики диагностировали потерпевшему закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга — эти травмы расценили как легкий вред здоровью.



В ходе расследования по уголовному делу по части 2 статьи 318 УК РФ мужчину, у которого пропала наседка с цыплятами, вызвали на очную ставку. Следователь передал повестку через мать мужчины. Это тоже взбесило подозреваемого, и в служебном кабинете следователя тот стал угрожать ему словами: «Я тебе голову оторву». Из-за угрозы убийством и причинением вреда здоровью следователю было возбуждено уже новое уголовное дело — уже по части 2 статьи 296 УК РФ.



В результате суд назначил 33-летнему мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 50 тысяч рублей.