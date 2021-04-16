Происшествия

26 минут назад

Лисы и наседка с цыплятами довели до колонии

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#насилие #угроза убийством
Лисы и наседка с цыплятами довели до колонии

33-летнего мужчину отправили на два года в колонию за конфликт с главой сельсовета и следователем: одного он ударил по голове, другому угрожал убийством.

Добринский районный суд вынес приговор 33-летнему жителю деревни Большая Плавица, которого признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти и в угрозе убийством и причинению вреда здоровью в отношении следователя.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, житель деревни Большая Плавица неоднократно жаловался по номеру ЕДС «112» на нашествие лис на деревню. У него самого лиса утащила наседку с цыплятами.

Жалобы в ЕДС о выходе диких лис к населенному пункту для принятия мер были переадресованы главе Тихвинского сельсовета и 7 июня 2020 года он лично пришёл побеседовать с мужчиной. Но разговор не заладился. Глава сельсовета отметил, что если бы во дворе мужчины не было некошеной травы, то и лисам бы прятаться было негде.

В ответ на замечание о беспорядке мужчина разозлился и нанёс главе Тихвинского сельсовета удар головой в область лица. Медики диагностировали потерпевшему закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга — эти травмы расценили как легкий вред здоровью.

В ходе расследования по уголовному делу по части 2 статьи 318 УК РФ мужчину, у которого пропала наседка с цыплятами, вызвали на очную ставку. Следователь передал повестку через мать мужчины. Это тоже взбесило подозреваемого, и в служебном кабинете следователя тот стал угрожать ему словами: «Я тебе голову оторву». Из-за угрозы убийством и причинением вреда здоровью следователю было возбуждено уже новое уголовное дело — уже по части 2 статьи 296 УК РФ.

В результате суд назначил 33-летнему мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 50 тысяч рублей.
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#насилие #угроза убийством

Комментарии (1)

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Липчанка

11 минут назад
Где в нашей стране справедливость, мужчину, за то что ударил по лицу и угрожал убить32 года лишения свободы, а Брунцева Юлия УБИЛА РЕБЕНКА НА СМЕРТЬ ей 8 лет!!!! ПОЗОР!!!! И еще просит смягчить приговор! А здесь Главе по лицу дали и полицейскому угрожали.... ПОЗОР!!!!!!
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