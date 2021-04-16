Липецкие автоинспекторы будут штрафовать за излишнюю тонировку

Область присоединилась к Всероссийскому профилактическому мероприятию.





С 19 по 28 апреля инспекторы ДПС будут выявлять автомобили, стекла которых затонированы сильнее положенного.



- По статистике, за три месяца этого года на территории региона увеличилось количество ДТП, сопутствующим условием совершения которых стала излишняя тонировка. К примеру, в конце февраля на проспекте Мира водитель «ВАЗ-2112» сбил мужчину. Стекла «ВАЗа» были затемнены сильнее допустимого, что ограничило видимость и не позволило водителю своевременно остановиться, - рассказали в УГМБДД по Липецкой области.



Госавтоинспекция напоминает, что светопропускание ветрового стекла и стекол передних дверей должно составлять не менее 70 процентов.



Эксплуатация транспорта с излишней тонировкой наказывается штрафом в пятьсот рублей. Кроме того, автоинспектор выдает нарушителю требование о прекращении эксплуатации транспорта с нарушением Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Невыполнение этого требования грозит административной ответственностью вплоть до ареста на пятнадцати суток.



За три месяца с начала года в Липецкой области зарегистрирована почти тысяча правонарушений, связанных с излишней тонировкой стекол, за невыполнение требования об устранении этого нарушения 26 человек привлечены к административной ответственности в виде штрафа или ареста.

