Общество

45 минут назад

Липецкие автоинспекторы будут штрафовать за излишнюю тонировку

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#тонировка
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Липецкие автоинспекторы будут штрафовать за излишнюю тонировку

Область присоединилась к Всероссийскому профилактическому мероприятию. 

С 19 по 28 апреля инспекторы ДПС будут выявлять автомобили, стекла которых затонированы сильнее положенного. 

- По статистике, за три месяца этого года на территории региона увеличилось количество ДТП, сопутствующим условием совершения которых стала излишняя тонировка. К примеру, в конце февраля на проспекте Мира водитель «ВАЗ-2112» сбил мужчину. Стекла «ВАЗа» были затемнены сильнее допустимого, что ограничило видимость и не позволило водителю своевременно остановиться, - рассказали в УГМБДД по Липецкой области.

Госавтоинспекция напоминает, что светопропускание ветрового стекла и стекол передних дверей должно составлять не менее 70 процентов.  

Эксплуатация транспорта с излишней тонировкой наказывается штрафом в пятьсот рублей. Кроме того, автоинспектор выдает нарушителю требование о прекращении эксплуатации транспорта с нарушением Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Невыполнение этого требования грозит административной ответственностью вплоть до ареста на пятнадцати суток.  

За три месяца с начала года в Липецкой области зарегистрирована почти тысяча правонарушений, связанных с излишней тонировкой стекол, за невыполнение требования об устранении этого нарушения 26 человек привлечены к административной ответственности в виде штрафа или ареста. 
3 256
#тонировка
2

Комментарии (3)

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Каким

3 минуты назад
Способом и кого?
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Хотелось бы узнать

10 минут назад
А что-нибудь ещё они умеют делать, кроме как штрафовать и брать взятки?
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Обзор

19 минут назад
Да всем плевать на эти рейды. Полгорода катаются закатанные. В том числе сами полицейские на личных авто
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