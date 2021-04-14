Погода в Липецке

21 минуту назад

В Липецке побит еще один температурный рекорд

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#температурный рекорд
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В Липецке побит еще один температурный рекорд

Температура воздуха в Липецке достигла +23 градусов.

14 апреля погода в Липецке установила второй подряд температурный рекорд этого месяца –  превышен температурный максимум 38-летней давности.

Как сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня на 15 часов в Липецке воздух прогрелся до 23 градусов. Прежнее достижение было установлено в 1983 году – тогда столбики термометров показывали +22,7 градуса.  
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#температурный рекорд
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