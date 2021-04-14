Общество

51 минуту назад

Липчанка засудила пивбар из-за подглядывания в ее квартиру

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#камера #наблюдение #пивной бар
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Липчанка засудила пивбар из-за подглядывания в ее квартиру

Собственника «разливайки» обязали демонтировать камеры наблюдения.

Советский районный суд Липецка вынес решение по спору жительницы дома на улице Московской и владельца расположенного в нем пивного бара. Женщина потребовала от хозяина питейного заведения демонтировать камеры наблюдения.

Как указано в материалах суда, липчанка живет на первом этаже, за стенкой от нее — пивной бар. И так мало приятное соседство усугубляли постоянно смотрящие в окна женщины глазки камер наблюдения, которые женщину установил на стене дома владелец бара. В исковом заявлении женщина отметила, что три камеры установлены без согласования с жильцами, и их объективы наблюдают не только за входом в бар, но и за ее квартирой. Это является вторжением в частную жизнь, нарушает право на ее неприкосновенность и причиняет женщине моральные страдания.

Липчанка потребовала от владельца пивного бара демонтировать камеры, а также выплатить ей 50 000 рублей компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования истицы частично: хозяин питейного заведения обязан снять камеры, так как они установлены без разрешения.
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#камера #наблюдение #пивной бар
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Комментарии (1)

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60+

25 минут назад
Женщина обиделась ! Сколько не дефилировала в неглиже никто на неё не обратил внимания , не один охранник бара не позвонил .
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