Новое о коронавирусе к 14 апреля: ученые не нашли связи британского штамма SARS-CoV-2 с высокой смертностью

Британские ученые выяснили – мутация, которая появилась в королевстве, ничем не смертельнее других штаммов, хотя распространяется быстрее.





«Британский» штамм коронавируса не увеличивает тяжесть течения инфекции, хотя и распространяется активнее других разновидностей SARS-CoV-2. Это доказали сразу два новых исследования британских ученых. Результаты одного исследования опубликовал журнал The Lancet Infectious Diseases. Выводы другого исследования представлены в журнале The Lancet Public Health, передает ТАСС.



Авторы первой работы изучили данные 341 жителя Лондона, которые поступили в две городские клиники между началом ноября и концом декабря 2020 года. Специалисты сравнили образцы госпитализированных пациентов с COVID-19, а также течение болезни среди заразившихся британским штаммом и другими вариантами коронавируса. Были проанализированы симптомы пациентов, а также количество и состав вирусных частиц из взятых у них мазков. Доля смертей среди пациентов обеих групп оказалась сопоставима (16% и 17%), также примерно одинакова была и тяжесть симптомов. И хотя пациентам с B.1.1.7 (британским штаммом) чаще назначали кислородные маски (44% против 30%), однако, по словам исследователей, это может быть связано не только с тяжестью коронавирусной инфекции. Поэтому этот признак в своих выводах ученые не учитывали. При том, важным отличием пациентов с британским штаммом была большая вирусная нагрузка: количество вирусных частиц в образцах их крови.



Второе исследование охватило около 37 тысяч человек, которые воспользовались приложением CoViD Symptom Study с конца сентября по конец декабря 2020 года, чтобы рассказать о симптомах врачу. Приложение фиксировало данные о самочувствии каждого пациента, а также место, где он находился. Выяснилось – даже если в том или ином регионе Англии, Шотландии или Уэльса росло количество пациентов с «британским» штаммом, количество случаев тяжёлого течения COVID-19 в этом регионе не увеличивалось и зачастую изменялось по независимой закономерности. Не оказалось значимой связи и между количеством пациентов с B.1.1.7 и уровнем повторного заражения. В то же время авторы научной работы подтвердили данные, что британская разновидность коронавируса является более заразной. ее индекс репродукции - показатель, по которому ученые судят о скорости распространения того или иного вируса – у британского штамма в 1,35 раз выше, чем у «стандартного» коронавируса.



По словам ученых, несмотря на все это, с помощью имеющихся средств лечения индекс репродукции B.1.1.7 можно снизить. Кроме того, против британской разновидности действуют все имеющиеся на данный момент вакцины.



«Британским» штаммом (или линией B.1.1.7) называют разновидность коронавируса нового типа, которую выделили в начале декабря 2020 года в Великобритании. Первые свидетельства его появления датируются сентябрем того же года, а в декабре он начал быстро распространяться по стране. Впоследствии он попал и в другие страны: например, в начале апреля стало известно, что «британский» штамм стал наиболее распространенным в США.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 137 564 694 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 2 963 737 человек, вылечились 103 959 475 заразившихся. В России выявлено почти 4,66 миллиона пострадавших, она остается на пятом месте после США, Индии, Бразилии и Франции. Более 4 миллионов пострадавших – в Великобритании. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Турция, Италия, Испания и Германия. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Польше, Колумбии, Аргентине, Мексике, Иране. Более миллиона заразившихся – в Украине, Перу, Чехии, Индонезии, ЮАР, Нидерландах, Чили, Канаде, Румынии.





