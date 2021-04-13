Общество

46 минут назад

У липецкого отдела ПФР заработала мобильная прививочная от COVID-19

3 394
#коронавирус
У липецкого отдела ПФР заработала мобильная прививочная от COVID-19

Она будет работать до 16 апреля.

Сегодня у липецкого отдела ПФР на площади Ленина-Соборной заработал мобильный медицинский пункт, в котором все клиенты учреждения, а также сотрудники ведомства могут получить прививку от коронавируса. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ПФР, желающим пройти вакцинацию необходимо иметь СНИЛС и еще один документ, удостоверяющий личность.

Перед вакцинацией желающего осмотрит врач-терапевт. Этот мобильный прививочный пункт будет вакцинировать всех желающих до 16 апреля с 10 до 15 часов.

Напомним, что на прошлой неделе на заседании регионального оперштаба глава региона Игорь Артамонов попросил своего заместителя Александра Ильина помочь пенсионерам с вакцинацией от ковида в местах их концентрации.
3 394
#коронавирус

Комментарии (3)

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Как говорится

5 минут назад
Если гора не идёт к Магомеду, то Магомед идёт к горе
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Пока вы в маске

29 минут назад
Нужно еще где нибудь возле городских туалетов и помоек поставить. Может кто ширнется...
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весёлый

39 минут назад
Какая продолжительность жизни у пенсионера после вакцинации ?
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