У липецкого отдела ПФР заработала мобильная прививочная от COVID-19

Она будет работать до 16 апреля.

Сегодня у липецкого отдела ПФР на площади Ленина-Соборной заработал мобильный медицинский пункт, в котором все клиенты учреждения, а также сотрудники ведомства могут получить прививку от коронавируса. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ПФР, желающим пройти вакцинацию необходимо иметь СНИЛС и еще один документ, удостоверяющий личность.



Перед вакцинацией желающего осмотрит врач-терапевт. Этот мобильный прививочный пункт будет вакцинировать всех желающих до 16 апреля с 10 до 15 часов.



Напомним, что на прошлой неделе на заседании регионального оперштаба глава региона Игорь Артамонов попросил своего заместителя Александра Ильина помочь пенсионерам с вакцинацией от ковида в местах их концентрации.

