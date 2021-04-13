Семья Костиных просит ужесточить приговор Юлии Брунцевой

В Октябрьский районный суд Липецка поступила апелляционная жалоба супругов Костиных. Потерпевшие считают приговор, вынесенный Юлии Брунцевой, чрезмерно мягким. По их мнению, суд не в полной мере учёл обстоятельства преступления и личность виновной, влияние наказания на её исправление.





- Супруги акцентируют внимание на том, что в момент совершения ДТП Брунцева находилась в состоянии сильного опьянения. Количество этилового спирта в выдыхаемом воздухе в 8,3 раза превышало пороговое значение. Также потерпевшие указывают на то, что Брунцева за год, предшествующий аварии, 9 раз привлекалась к административной ответственности за превышение скоростного режима, один раз – за уклонение от административного наказания. У неё отсутствовала страховка на автомобиль, - сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда.



Назначенный срок наказания – 8 лет лишения свободы – супруги Костины называют недостаточным для достижения целей наказания – восстановления социальной справедливости, исправления осуждённой и предупреждения совершения новых преступлений.



В то же время поступила апелляционная жалоба на приговор от защитника Брунцевой, адвоката Евгении Рылеевой. Она считает приговор чрезмерно суровым, а взысканный размер компенсации морального вреда –



Напомним, 24 марта 38-летнюю Юлию Брунцеву суд



Напомним, авария, в которой обвинялась Юлия Брунцева, произошла на улице Зеленой в районе посёлка Тракторостроителей вечером 9 августа 2020 года. В результате столкновения автомобилей «Toyota RAV4», которым управляла Брунцева, и «ВАЗ 2107» семьи Костиных 18-летний Александр Костин получил смертельные травмы, пострадали его отец и мать.



Кардиолог Любовь Костина и ее муж везли на своей «семерке» сына Александра из Липецка в Грязи. 18-летний Александр, золотой медалист, поступил в военно-медицинскую академию, 9 августа он должен был сесть на поезд и отравиться к месту учебы.



В конце августа следствие предъявило Брунцевой обвинение по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ. Было установлено, что женщина села за руль после употребления алкоголя. Техническая экспертиза подтвердила, что Юлия Брунцева, несмотря на дорожные знаки и разметку, пошла на рискованный обгон неспешно едущего грузовика.

«Нарушение законов, пренебрежение правилами, стремление действовать безответственно и самонадеянно, рассчитывать на безнаказанность, безразличие Брунцевой к последствиям своих поступков является нормой её жизни, типичным поведением осуждённой», указали в своем заявлении потерпевшие.- Супруги акцентируют внимание на том, что в момент совершения ДТП Брунцева находилась в состоянии сильного опьянения. Количество этилового спирта в выдыхаемом воздухе в 8,3 раза превышало пороговое значение. Также потерпевшие указывают на то, что Брунцева за год, предшествующий аварии, 9 раз привлекалась к административной ответственности за превышение скоростного режима, один раз – за уклонение от административного наказания. У неё отсутствовала страховка на автомобиль, - сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда.Назначенный срок наказания – 8 лет лишения свободы – супруги Костины называют недостаточным для достижения целей наказания – восстановления социальной справедливости, исправления осуждённой и предупреждения совершения новых преступлений.В то же время поступила апелляционная жалоба на приговор от защитника Брунцевой, адвоката Евгении Рылеевой. Она считает приговор чрезмерно суровым, а взысканный размер компенсации морального вреда – чрезмерно высоким . Эта сторона просит Липецкий областной суд изменить приговор, признать смягчающими обстоятельствами активное способствование расследованию и раскрытию преступления, добровольное частичное возмещение вреда, снизить размер назначенного наказания до минимально возможного и изменить вид исправительного учреждения на колонию-поселение.Напомним, 24 марта 38-летнюю Юлию Брунцеву суд признал виновной в совершении пьяного ДТП, приведшего к гибели 18-летнего Александра Костина и травмированию его родителей. Судья приговорила женщину к восьми годам колонии общего режима и выплате 2,2 млн рублей компенсаций родным погибшего юноши. Таким образом, суд поддержал требование государственного обвинителя, который требовал для Брунцевой именно такого наказания ввиду неумышленности преступления. Адвокат семьи погибшего в аварии 18-летнего Александра Костина и его семья настаивали на максимальной мере в виде 12 лет заключения. Сама Юлия Брунцева признала вину еще на стадии следствия и накануне в своем последнем слове заявила о раскаянии и просила назначить ей мягкое наказание.Напомним, авария, в которой обвинялась Юлия Брунцева, произошла на улице Зеленой в районе посёлка Тракторостроителей вечером 9 августа 2020 года. В результате столкновения автомобилей «Toyota RAV4», которым управляла Брунцева, и «ВАЗ 2107» семьи Костиных 18-летний Александр Костин получил смертельные травмы, пострадали его отец и мать.Кардиолог Любовь Костина и ее муж везли на своей «семерке» сына Александра из Липецка в Грязи. 18-летний Александр, золотой медалист, поступил в военно-медицинскую академию, 9 августа он должен был сесть на поезд и отравиться к месту учебы.В конце августа следствие предъявило Брунцевой обвинение по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ. Было установлено, что женщина села за руль после употребления алкоголя. Техническая экспертиза подтвердила, что Юлия Брунцева, несмотря на дорожные знаки и разметку, пошла на рискованный обгон неспешно едущего грузовика.